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Gündem Solcu T24’ten skandal LGBT ve pedofili propagandası! Sapkınlar bir kez daha çocukları hedef aldı
Gündem

Solcu T24’ten skandal LGBT ve pedofili propagandası! Sapkınlar bir kez daha çocukları hedef aldı

Yeniakit Publisher
2023-07-10 14:25:00 - 2023-07-10 14:27:19

ABD tarafından fonlanan solcu T24 televizyonu sapkın LGBT propagandasına devam ediyor. Yayına yüzü maskeli çıkan sapkın kişi, "Trans çocuklar dediğimizde ortalık karışıyor. Çocuk trans olamaz diyenler çocukları seksüalize ediyor." gibi skandal ifadeler kullandı. Yayına tepkiler çığ gibi...

ABD tarafından fonlanan solcu T24 televizyonu sapkın LGBT propagandasına devam ediyor. Yayına yüzü maskeli çıkan sapkın kişi, "Trans çocuklar dediğimizde ortalık karışıyor. Çocuk trans olamaz diyenler çocukları seksüalize ediyor." gibi skandal ifadeler kullandı. Yayına tepkiler çığ gibi...

ABD tarafından fonlanan solcu T24 yine skandal bir yayına imza attı. Daha önce bir çok kez LGBT‘yi destekler nitelikte yayınlar yapan kanal bu kez çocukları hedef aldı.

SKANDAL SÖZLER

Programda ismi gizlenen ve yüzüne maske takan bir LGBT’li, cinsiyetin doğuştan olduğunu reddederek “Cinsiyetler çocuklara öğretiliyor. Aslında çocuk doğduğu zaman kendisine dair böyle şeyler düşünmüyor ama biz ona kadın veya erkek olmayı öğretiyoruz daha ilk dakikadan itibaren.” şeklinde skandal ifadeler kullandı.

“ÇOCUKLARI SEKSÜALİZE EDİYORSUNUZ DİYENLER ÇOCUKLARI SEKSÜALİZE EDİYOR”

Açıklamasında çocukları hedef almayı sürdüren LGBT’li sapkın “‘Trans çocuklar’ dediğimizde bir anda ortalık karışıyor ‘Çocuk trans olamaz çocuk gay olamaz veya eşcinsel bir duygu hissedemez’ gibi. Burada birincil olarak verilen tepki ‘çocukları seksüalize ediyorsunuz’ oluyor. Ama asıl bunu yazanlar çocukları seksüalize etmiş oluyorlar.” diye konuştu. Söz konusu programda LGBT sapkınlığına karşı olan aileler ‘zorba’ olarak tanımlandı.
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