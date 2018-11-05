Solaklık yaradılış takdiri



Beynin sağ ve sol kısımları farklı zihinsel süreçleri yönetiyor. Sağ eli kontrol eden beynin sol kısmı; konuşma, dil, yazı yazma, mantık ve bilim konularından, sol eli kontrol eden beynin sağ kısmı ise; müzik, sanat, matematik, algı ve duygulardan sorumlu.

Bir hastalık değil zorlamaya gerek yok

Solaklık, en çok erkeklerde görülüyor. Türkiye’de erkeklerin yüzde 6,1’i, kadınların ise yüzde 4,4’ü solak. Uzmanlara göre, solaklar bazı mesleklerde daha başarılı oluyor. Matematik ve müzik bu meslekler arasında.

Solaklık sinistralite olarak da biliniyor. Solaklar günlük aktivitelerde özellikle yazı yazarken sol ellerini kullanıyor.

İnsanların beyninin hangi kısmını kullandığı ve dolayısıyla günlük işleri yaparken hangi elini tercih edecekleri çok erken yaşlarda belli olmaya başlıyor.

Bu bir yaradılış takdiri..

Solaklık özellikle hıristiyan ortaçağında kötülüğün ve şeytanın simgesi olarak görülmüş ve hoş karşılanmamış. Günümüzde ise dünya nüfusunun yaklaşık % 10'unun solak olduğu biliniyor.

Elini kullanma becerisine "El baskınlığı" deniyor ve değişik derecelerde olabiliyor. El baskınlığı; sağlaklık, solaklık ve her iki eli de eşit şekilde kullanabilme olarak üç şekilde görülebiliyor. Beyinde hareket, duyu gibi kavramlara yönelik fonksiyonlar, karşı beyin yarımküresi tarafından simetrik olarak sağlanır.

Beynin sağ yarımküresinin renk, müzik, hayal kurma, dikkat ve mucitlik gibi kavramlarda etkili..

Beynin sol yarımküresi ise konuşma, matematiksel işlemler, diziler, sayılar ve analiz gibi konularda baskın..

Çocuklar 2 yaşına kadar el tercihinde bulunmaz. Ancak okul öncesi eğitimle beraber beceri gerektiren aktivitelerde çocuğun el tercihi fark edilir.

Ailelerin ve öğretmenlerin çocuğa, ‘cici elinle yaz, güzel elinle tut’ gibi yönlendirmeleri çoğu defa durumu değiştirmez. Bir anlamda, çocuğu yaradılışının aksine; ilahi takdire karşı zorlamak da olur.

Bu hangi eli kullanacağı tercihini beyin yapar ve uyarıyla, ikazla değişmez. Çocuk sadece kalem, çatal, kaşık gibi gereçleri doğru tutması yönünde desteklenebilir.

Zorlamak çocukta "Disleksi"' yani öğrenme bozukluğuna yol açabilir.