Solakların Ayasofya hevesi kursaklarında kaldı

532-537 yılları arasında Bizans İmparatoru I. Justinianus tarafından yaptırılan Ayasofya, İstanbul’un en önemli simgelerinden biri.

Yaklaşık 3 yıl önce yeniden camiye çevrilen Ayasofya’da, bakanlık 50 yıl sürecek restorasyon çalışması yapacak.

Haber Globel’den Mert İnan’ın haberine göre, 50 yıl sürmesi beklenen restorasyon çalışmaları kapsamında öncelikle minarelerin onarım ve restorasyonu yapılacak. Bilim Kurulu'nda yer alan isimlerden Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, "Bin 500 yıllık yapının restorasyon süreci bitmez. İstanbul var olduğu sürece Ayasofya'da kısımlar halinde restorasyonlar olacaktır. İlk olarak Topkapı Sarayı'na yakın olan kuzey doğu minaresi elden geçirilecek" dedi.

Ayasofya Camii’den bulunan minarelerin, beklenen büyük Marmara Depremi’nde yıkılacağı tahmin ediliyordu. Bakanlık tarafından kurulan bilim kuruluyla birlikte Ayasofya’da 50 yıl sürecek tadilat çalışması başlatılacak. Cami, tadilat sırasında ibadete ve ziyarete açık olacak.

Bu haberle birlikte solcuların sosyal medyada yaptığı, "Cami tamamen kapatılacak, niye ibadete açtınız ki" şeklindeki saçma eleştirileri de yalanlanmış ve solcuların hevesi kursaklarında kalmış oldu.

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