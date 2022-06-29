Solaklar yine ters köşe! Masaya oturmadı! Helal olsun sana Erdoğan

İspanya'nın başkenti Madrid'de organize edilen 32. NATO Zirvesi, İspanya Kralı 6. Felipe'nin Kraliyet Sarayı'nda liderlere verdiği akşam yemeği ile başladı.

Zirve için Madrid'e gelen 44 ülkeden 41'i devlet veya hükümet başkanı düzeyinde temsil edilirken, ülkelerin dışişleri ve savunma bakanları da hazır bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise dörtlü görüşmenin uzamasından dolayı Kraliyet Sarayı'ndaki yemeğe katılmadı.

Helal olsun Tayyip Erdoğan'a

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla yayınlanan Manşetlerin Dili programında bu konu konuşuldu.

Karahasanoğlu, Erdoğan’ın Güney Kıbrıs Rum Lideri’nin de bulunduğu yemeğe katılıp aynı masada oturacağını iddia eden solakların ters köşe olduğu söyledi. Karahasanoğlu, Erdoğan’ın hem NATO Genel Sekreteri’ni hem de İsveç ve Finlandiya liderlerini de görüşme dolayısıyla yemeğe gitmemelerini sağladığına dikkat çekerek "Helal olsun Tayyip Erdoğan'a" dedi.