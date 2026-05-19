Sağlık
Solaklar bu habere çok şaşıracak: Sağ elini kullanınca ne oluyor?

Solaklar bu habere çok şaşıracak: Sağ elini kullanınca ne oluyor?

Oxford Üniversitesi’ndeki bilim insanları, insanların yaklaşık yüzde 90'ının neden sağ elini kullandığını ortaya koyan bir araştırmaya imza attı. Diğer primat türlerinde el kullanımı dengeliyken, insanların dik yürümeye başlaması ve beyin yapısının büyümesi, sağ el baskınlığını evrimsel bir sonuç haline getirdi.

Yeni bir araştırma, insanların büyük çoğunluğunun neden sağlak olduğunu ortaya koydu. Oxford Üniversitesi’ndeki bilim insanlarına göre sağ el baskınlığı, insan beyninin gelişimi ve iki ayak üzerinde yürümeye başlamasıyla bağlantılı olabilir.

Dünyadaki insanların yaklaşık yüzde 90’ı sağ elini baskın olarak kullanıyor. Okul sıralarından günlük eşyalara kadar birçok sistem de bu çoğunluğa göre tasarlanmış durumda.

Bilim insanları ise yıllardır insanların neden büyük ölçüde sağlak olduğunu anlamaya çalışıyordu.

ARAŞTIRMA YÜRÜMEYLE BAĞLANTI KURDU

Oxford Üniversitesi’nin yaptığı yeni araştırma, sağ el baskınlığının insan beyninin evrimiyle ilişkili olduğunu ortaya koydu.

Araştırmaya göre bu durum, insanların iki ayak üzerinde yürümeye başlamasıyla bağlantılı olabilir. Çalışmada, el tercihine ilişkin izlerin insanlık tarihinin çok eski dönemlerine kadar uzandığı belirtildi.

PRİMATLARDAN FARKLILAŞTI

Araştırmacılar, diğer primat türlerinde el kullanımının daha dengeli olduğunu, insanların ise belirgin biçimde tek bir eli tercih ettiğini vurguladı.

Bilim insanlarına göre insanların dik yürümeye başlaması ve daha büyük beyinler geliştirmesi, sağlaklığın yaygınlaşmasında etkili oldu.

EL TERCİHİ ANNE KARNINDA BAŞLIYOR

Araştırmada, el tercihinin anne karnında başladığı ve ergenlik dönemine kadar şekillenmeye devam ettiği belirtildi.

Uzmanlar çevresel faktörlerin de etkili olduğunu söylüyor. Özellikle çocukluk döneminde bir elin daha sık kullanılması, kemik yapısı ve kas gücü üzerinde fiziksel farklılıklar oluşturabiliyor.

BEYİN YENİ BAĞLANTILAR KURABİLİYOR

Bilim insanları, baskın olmayan elin kullanılmasının beyinde yeni sinir bağlantıları oluşturabildiğini ifade ediyor.

“Nöroplastisite” adı verilen bu süreç sayesinde beynin hareket ve koordinasyon bölgeleri güçlenebiliyor. Araştırmacılara göre baskın el daha çok hassas motor becerilerde öne çıkarken, diğer el denge ve destek görevlerinde daha aktif rol oynuyor.

SOKAKLAR İÇİN DÜNYA HALA ZOR

Araştırma, sağlaklığın biyolojik temellerine dair önemli ipuçları sunsa da uzmanlar çevresel etkilerin hâlâ büyük rol oynadığını belirtiyor.

Solak bireylerin ise günlük yaşamda hâlâ sağlak çoğunluğa göre tasarlanmış bir dünyaya uyum sağlamaya çalıştığı ifade ediliyor.

Türkiye ve Kazakistan arasında dev sağlık iş birliği: Kardeş ülkeye sağlık üssü kuruluyor

Çocukluk çağı obezitesi alarm veriyor! "Şişman çocuk sağlıklıdır" yanılgısına dikkat

Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde Yer Gök Ay Yıldız: Sporfest 2026 Coşkuyla Başladı

Vurgun için hastaya değil balona nefes aldırmışlar! Sağlık çetesinin akılalmaz hileleri vicdanları sızlattı!

Hamdi sen

Bir fasik haber getirdiği zaman , araştırınız, ? Evrim? Primat
