Afganistan'da 9 büyücü, şaman ve medyum gözaltına alındı
Afganistan İslam Emirliği yönetimine bağlı İyiliği Emretme ve Kötülükten Sakındırma birimi, büyücülük ve gayri meşru dini uygulamalar yaptıkları gerekçesiyle 9 kişiyi gözaltına aldı.
Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde İyiliği Emretme ve Kötülükten Sakındırma Bakanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda 9 kişinin “büyücülük” yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi.
Yerel yetkililer, gözaltına alınan kişilerin uzun süredir “gayri meşru uygulamalar” yürüttüğünü ve insanlardan maddi kazanç elde ettiğini belirtti.
Açıklamaya göre operasyon, Kandahar’ın farklı mahalle ve yerleşimlerinde gerçekleştirildi.
Yetkililer, şüphelilerin sorgularında suçlamaları kabul ettiklerini ve daha sonra adli makamlara sevk edildiklerini belirtti.
Operasyon sırasında bazı koyunlar ve paraların da ele geçirildiği, bunların daha sonra sahiplerine geri verildiği ifade edildi.
Afganistan İslam Emirliği yönetimi, özellikle Afghanistan’da iktidarı yeniden ele geçirdiği 2021’den bu yana “hurafelerle mücadele”, şeriat kuralların uygulanması ve toplumsal davranışların denetlenmesine yönelik uygulamalarını artırmış durumda.
Kaynak: Mepa News