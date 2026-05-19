Dünyanın en iyi futbolcuları belli oldu! Ronaldo ve Messi ilk 10'da değil!
Dünyanın en iyi futbolcuları belli oldu. İşte PFSA tarafından hazırlanan listeye göre dünyanın en iyi 17 futbolcusu.
17- Rodri | Manchester City
16- Bernardo Silva | Manchester City
15- Cristiano Ronaldo | Al Nassr
14- Lionel Messi | Inter Miami
13- Bruno Fernandes | Manchester United
12- Vitinha | Paris Saint Germain
11- Luis Diaz | Bayern Münih
10- Erling Haaland | Manchester City
9- Pedri | Barcelona
8- Michael Olise | Bayern Münih
7- Khvicha Kvaratskhelia | Paris Saint Germain
6- Vinicius Junior | Real Madrid
5- Raphinha | Barcelona
4- Ousmane Dembele | Paris Saint Germain
3- Harry Kane | Bayern Münih
2- Lamine Yamal | Barcelona
1- Kylian Mbappe | Real Madrid/ kaynak: haber7
