Solak goygoyculuğu yapan Nejat İşler, şamarın nereden geldiğini anlayamadı

Manavgat, Marmaris, Mersin, Adana, Bodrum, Osmaniye ve Aydın'da peş peşe çıkan yangınlar ciğerlerimizi yakarken sosyal medyada cirit atan provokatörler, düğmeye bastı.

Yalan ve iftiralarla Türkiye'yi hedef alan alçak operasyona "kokuşmuş mahalle" diye tabir edilen magazin camiasının "ünlü" diye pohpohladığı figüranlar da katıldı.

Gezi kalkışmasında olduğu gibi bir anda organize olan provokatörler, yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümetini hedef aldı.

Nejat İşler'den solak goygoyculuğu

Devletin milletiyle omuz omuza vererek mücadele ettiği yangın fekaletini fırsata çevirmek isteyenlerden biri de sözde oyuncu Nejat İşler oldu.

Demokrat ayaklarıyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan İşler, aklınca hükümeti suçlayarak solak goygoyculuğu yaptı.

İşler fena haşlandı!

"Tekrar söylüyorum, görüşüm budur, bi salın beni..." başlıyla yaptığı paylaşımda Nejat İşler, bu millete her zaman hasım olmuş olan kirli zihniyetini bir kez daha kustu.

Hükümeti hedef alan paylaşıma sosyal medya kullancılarından tepki yağdı.

Bir kullanıcın paylaşımına "halktan uzak" yorumu sonrası rol aldığı projelerden milyonları cebine indiren Nejat İşler 'evim bile yok' edebiyatına sarıldı.

İşte kullancının o yorumu:

Merak ettim, sitenize girip manifestoya bir gözatayım dedim.ama ne mümkün! Her zamanki elitist, güya entel, kalburüstüyüz diye bağıran, halkın dilini değil siyaset jargonunu kullanan bir yazı.söyler misiniz; plazalarda yaşamayan, sade vatandaş sizi nasıl anlayacak?

Kendisine tepki gösteren bir kullanıcıya "benim evim yok hala, istemiyorum da. Beni anlaman imkansız." cevabını veren Nejat İşler, şamarın nereden geldiğini anlayamadı.

Kullanıcı, İşler'in cevabına şu karşılığı verdi:

"Sahi mi? Siz beni anladığımıza emin misiniz? Şahsınızla bir problemim yok. Lafım doğrudan sizi de hedef almıyor. kastettiğim içinde olduğunuz grubun yıllardır yapılan bariz bir hatayı sürdürüyor olduğu. Benim de evim yok, sizi bu anlamda eleştirmedim."