SOL Parti'den kafa karıştıran açıklama: Orayı kazandık
Seçim sonuçlarına ilişkin yayın yasakları devam ederken SOL Parti'den ilginç bir açıklama geldi. Parti tarafından yapılan açıklamada, "Hozat'ta SOL kazandı" denildi.
Dersim'in Hozat ilçesinde tablonun netleştiğine ilişkin SOL Parti'den açıklama geldi.
SOL Parti'den Belediye Başkan Adayı olan Aydın Kaya'nın kesin olmayan sonuçlara göre kazandığı duyuruldu.
SOL Parti'den yapılan açıklamada, "Kesin olmayan sonuçlara göre Hozat'ta SOL kazandı" denildi.