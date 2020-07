Sol Parti'de cinsel saldırı iddiası! Sol Partili İlayda Kocabaş istifa etti

Daha önce parti binasına terör örgütü bayrağı asmakla gündeme gelen Sol Parti’de siyaset yapan İlayda Kocabaş, parti yetkilisi birinin cinsel saldırısına uğradığını ancak konunun üzerinin kapatılmaya çalışıldığını iddia etti.

Bir parti yetkilisi tarafından cinsel taciz gördüğünü ileri süren Kocabaş durumu sosyal medya hesabından duyurdu.

Partinin İstanbul il örgütünün olayı kapatmak için uğraştığını ifade eden Kocabaş, “Ben ısrarcı olunca merkez adım atacağını söyledi. Şimdi pandemi bahane edilerek oyalanıyorum. Halbuki kongrelerini yapabildiler” dedi.

“Defalarca tehdit edildim”

Independent Türkçe'de yer alan habere göre ataerkinin her yerde kendine yer bulabildiğini vurgulayan Kocabaş, defalarca tehdit edildiğini belirterek “Göstermelik laflar edilmesini istemiyorum artık. Buraya atacağınız her adımda bunu bilmenizi isterim. ‘Benden daha önemli olduğu için bir erkeği kolladılar bunu unutmayın” ifadelerini kullandı.

“Tam olarak ne olduğunu” anlatmak istemediğini söyleyen Kocabaş, “Sadece artık söylemek istedim. Bilin istedim. Elbette benim yanımda olan değerli insanlar da oldu. Kimseyi zan altında bırakmak istemem. Söyleyeceğim başka bir şey yok” şeklinde konuştu.

“Parti avukatları telefonlarıma çıkmadı”

Kocabaş, devam eden paylaşımlarında çok sayıda kadının daha başka parti ve örgütlerde benzer saldırıları yaşadığını vurgulayarak, parti avukatlarını da eleştirdi. Avukatların “her şeyi” bildiği halde aylarca telefonlarına cevap vermediğini ifade eden Kocabaş şimdi kendisinin görüşmek istemediğini kaydetti.

Kocabaş, partiden ayrıldığını da duyurdu

Sol Parti, 2019 yılında Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) olan ismini Sol Parti olarak değiştirmişti.

Partinin hazırladığı “Manifesto”nun 9. maddesinde “Kadına yönelik şiddete acil önlem alınması” gerektiğini vurgulanarak şu ifadeler yer alıyordu: “Kadınların her tür ezilme biçimi ve her düzeyde erkek egemenliği ortadan kaldırılmalıdır. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayacak her türlü önlem alınmalıdır.”

Partinin Genel Başkanı Önder İşleyen, konuyla ilgili bir açıklama yapmak istemediğini, konunun muhataplarının gerekli açıklamayı yapacağını söyledi.

Sol Parti İstanbul Örgütü'nden açıklama

Resmi açıklama ise partinin İstanbul İl Örgütüün Twitter hesabından yapıldı.

Açıklamada, konunun soruşturmasının disiplin kurulunca devam ettiği belirtilerek, soruşturma talebinin 29 Mart günü kendileri tarafından iletildiği ifade edildi.

Partinin Merkez Disiplin Kurulu'nun 'Kadının beyanı esas alarak' ilgili kişinin partideki tüm görevlerine son verdiği kaydedilen açıklamada disiplin sürecinin nihai kararı vermek üzere devam ettiği vurgulandı.

“Samimi olmadığının göstergesi”

Kocabaş'ın ise bu açıklamaya tepkisi sert oldu. Açıklamaya yine sosyal medyadan tepki gösteren Kocabaş, “Aylardır sonuçlandırmadığınız gerçeğini değiştirmediği gibi çok değerli üyelerinizin hala kol kola faille dolaşıyor olması samimi olmadığınızın göstergesi. Beni susturmak için görevinden aldık dediniz, fiilen görevlerine devam ettiğini biliyoruz. Utanmanız olsun!” ifadelerini kullandı.