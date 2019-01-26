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Sol kırması Nevşin Mengü rotayı ABD'ye kırdı

Solcu geçinen Nevşin Mengü, emperyalist haydut ABD'nin Venezuela'ya yönelik olası operasyonuna destek vererek katil Beşar Esed'le halkın oyuyla seçilen Nicolas Maduro'yu aynı kefeye koydu.

26 Ocak 2019 Cumartesi 12:21
Sol kırması Nevşin Mengü rotayı ABD'ye kırdı

Solcu geçinen Nevşin Mengü, ABD'nin Venezuela'da yapmaya çalıştığı darbe girişimini destekledi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Mengü, Türkiye'nin sınırları boyunca terörü temizlemek ve binlerce insanı zulümden kurtarmak için Suriye'ye yönelik düzenlediği operasyonlarla ABD'nin bugün Venezuela'ya yapmak istediği operasyonu bir tuttu.

Esed'le Maduro'yu aynı kefeye koydu

Kendi ülkesinde binlerce insanı öldürerek milyonlarca insanın mülteci hayatı yaşamasına neden olan Beşar Esed'le seçimlerde yüzde 68 oy alarak devlet başkanı seçilen Venezuela lideri Nicolas Maduro'yu aynı kefeye koyan sözde solcu Mengü, ABD'nin Venezuela'ya yönelik olası operasyonuna 'Türkiye, bizi Suriye halkı çağırdı derse; ABD de bizi Venezuela halkı çağırdı der' dedi.

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 12:30
  1. venezuela
  2. nevşin mengü
  3. Nicolas Maduro

YORUM YAZ

  • Celil EvcimanCelil Evciman20 dk önce
    Bu kadın entellektüel olarak bu kadar saf ve salak olamaz.Solcu geçiniyorsa Maduro da solcu.Ne oldu 12 eylül öncesindeki söylemlerinden biri olan antifaşist eylem birliğine?..Maduroyla kendisi farklı sol fraksiyonda olabilir ama karşılarında emperyalist faşist Amerika var.Eylem birliği yapmak için bula bula amerikayı mı buldu?Kesinlikle bu işin içinde yeşil dolarlı bir dümen vardır...
  • görkemgörkem28 dk önce
    Venezuela!.. dünyanin en zengin dogalgaz ve petrol ürünlerine sahip bir ülke ancak halki aclik ve sefalet icinde!.. Maduro denilen adamin nesini savunalim!°..
  • Kartal57Kartal5732 dk önce
    Neden bu kadar Türkiyedeki Hükümetden nefret ediyorsun?Yalakalık yaptığın o amerika ülkesi Irak da katliam yapmıştı güya barış demokrati getirecektiler.Birbuçuk Milyon öldürüldü.Hadi göreyim seni sıkıyorsa amerikan hükümetini eleştir.Sende o yürek yok .iki yüzlü yalaka.Yapacaksan yalakalık o zaman kendi ülkene yap barì.
  • AlperAlper42 dk önce
    Yolsuzluğa batıp,ülkeyi batıran,asgari üçretin 2 dolar olduğu ülkeye özenen bir de kendilerine müslümanların sesi diyenler,ne yapmaya çalışıyorlar?
  • NurNur1 sa önce
    Ya bunların maduroyu sevmesi benimsemesi mümkün mü bunlar paralı asker dünyalık yaşayan Allah korkusu olmayan tipler bunlar hakkın yanında olamazlar erdoğanı da sevmez müslümanı sevmezşeytanın adamı bunlar kalpleri mühürlenmiş ne desek nafile Allah islah etsin bunlar bekleneni yapıyor şaşırmıyoruz biz maduraya Allahtsn yardım diliyoruz gün ola devran döne islam bunların bileğini bükecek ayaklarımıza düşürecek bu şeytanlarıyani Rabbimizin vadi elbette gerçekleşecek
  • NurNur1 sa önce
    Ya bunların maduroyu sevmesi benimsemesi mümkün mü bunlar paralı asker dünyalık yaşayan Allah korkusu olmayan tipler bunlar hakkın yanında olamazlar erdoğanı da sevmez müslümanı sevmezşeytanın adamı bunlar kalpleri mühürlenmiş ne desek nafile Allah islah etsin bunlar bekleneni yapıyor şaşırmıyoruz biz maduraya Allahtsn yardım diliyoruz gün ola devran döne islam bunların bileğini bükecek ayaklarımıza düşürecek bu şeytanlarıyani Rabbimizin vadi elbette gerçekleşecek
  • SelcukluSelcuklu1 sa önce
    İsrail polisi adana temdemi calisiyor. Ben arada fark goremedimde. Devlete biat etmeyenler yasamayacak oylemi ya devletin isledigi suclar ne olacak?

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