Sol kırması Nevşin Mengü rotayı ABD'ye kırdı

Solcu geçinen Nevşin Mengü, ABD'nin Venezuela'da yapmaya çalıştığı darbe girişimini destekledi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Mengü, Türkiye'nin sınırları boyunca terörü temizlemek ve binlerce insanı zulümden kurtarmak için Suriye'ye yönelik düzenlediği operasyonlarla ABD'nin bugün Venezuela'ya yapmak istediği operasyonu bir tuttu.

Esed'le Maduro'yu aynı kefeye koydu

Kendi ülkesinde binlerce insanı öldürerek milyonlarca insanın mülteci hayatı yaşamasına neden olan Beşar Esed'le seçimlerde yüzde 68 oy alarak devlet başkanı seçilen Venezuela lideri Nicolas Maduro'yu aynı kefeye koyan sözde solcu Mengü, ABD'nin Venezuela'ya yönelik olası operasyonuna 'Türkiye, bizi Suriye halkı çağırdı derse; ABD de bizi Venezuela halkı çağırdı der' dedi.