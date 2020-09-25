SOL Haber, camide konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı

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SOL Haber yaptıkları skandal haberlerle kendinden söz ettirmeye devam ediyor. Her fırsatta vatan-millet düşmanlığı yapan ve komünistlerin sözcüsü olarak yayın yapan SOL Haber bu sefer de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan bir habere imza attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Çamlıca Camii’nde yaptığı konuşmayı paylaşan SOL Haber, “Erdoğan yine camide konuştu: Allah’ın ipine sarılın, ayrılığa düşmeyin” ifadelerine yer verdi.

SOL'dan medya maymunluğu

Mega projelere imza atan, yaptıkları yerli ve milli sanayiyle uluslararası medyada adından sıkça söz ettirerek Türkiye’yi kalkındıran bir hükümetin Cumhurbaşkanı’nın tek yaptığı işi, camide konuşmakmış gibi gösteren SOL Haber, “Erdoğan yine camide konuştu” diyerek medya maymunluğu yaptı.

SOL Haber’in skandalları

Komünistlerin yayın organı SOL Haber Erdoğan’ı karalayadursun yaptıkları skandalları da yazmak bize düşsün...

PKK'lılar için 'Kürt eylemci' dedi

SOL Haber geçtiğimiz yıl PKK’lı teröristler tarafından gerçekleştirilen orman yangınlarıyla ilgili yaptığı haberi, hem kendini destekleyen kesimden hem de birçok vatandaş tarafından tepki almıştı. Adeta teröristliğe soyunan SOL Haber orman yangınlarını gerçekleştiren PKK’lı teröristler için “Kürt eylemci” ifadesini kullanmıştı. Terör örgütü PKK ile Kürt vatandaşları bir tutan SOL Haber’in bu ifadeleri Kürt vatandaşlarımız tarafından da tepkiyle karşılanmıştı.

Komünist zihniyete yayın organlığı yapan SOL Haber, terör örgütü FETÖ tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişiminde köprüde vatandaşlar tarafından yakalanan, asker kisvesine bürünmüş FETÖ’cüler için ise “6 asker köprüde linç edilmiş” ifadelerine yer vermişti.

Müslüman gençleri hedef gösterdi

SOL Haber’in skandalı bununla da bitmiyor… İşine geldiği zaman vatanını en çok sevenlerin kendileri olduğunu ifade eden komünist zihniyet, ülkücü ve Müslüman gençleri de hedef göstermişti.

Ankara Üniversitesi’nde teröristler tarafından Türk bayrağını indirmeye çalışanlara engel olan ülkücü ve Müslüman gençlerin yüzünü, sitesinde açık beyan gösterip “İşte Cebeci’nin satırlı saldırganları ve sicilleri” başlığıyla hedef göstermişti.

Yaptıkları haberlerle komünistlere hizmet eden, terör örgütü PKK lehine haberler yapan SOL Haber, söz konusu vatan, bayrak, din olunca taş üstünde taş bırakmıyor ve kirli ağızlarını konuşturuyorlar!

İşte o paylaşım: