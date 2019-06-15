Sökespor’da mevcut Başkan Yusuf Günal’ın başkanlığı bırakacağını açıklamasının ardından alınan kararla genel kurula gidildi. Söke Belediyesi Toto Tahsin Demirtel Tesisleri’nde yapılması gereken genel kurulda çoğunluk sağlanamadı. 150 kongre üyesinin bulunduğu Sökespor’da genel kurul haftaya kaldı. Genel kurul salonunda Yusuf Günal ve Sökesporlu yöneticiler hazır bulunurken; adı son dönemde Sökespor’un başkanlığı için konuşulan eski kulüp başkanı Kemal Sayın da bulundu.

“Mutlaka Birileri Sahip Çıkacaktır”

Sökespor’a arkadaşları ile birlikte üç sene emek verdiklerini belirten Kulüp Başkanı Yusuf Günal; “Bırakmak istemezdim ama malum ekonomik şartlardan dolayı böyle bir zorunluk oldu. Son dönemde bocalama yaşadık bunu tüm Söke biliyor. Takımın önünün açılması için bırakma kararı aldık. Bu takım kayyuma giderse çok üzülürüm. Mutlaka birileri sahip çıkacaktır. Aday çıksa da çıkmasa da biz artık yokuz” dedi.

“Her şey Belediyeden Beklenmemeli”

Bu takıma belediyenin de desteği ile birilerinin sahip çıkması lazım diyerek sözlerini sürdüren Yusuf Günal; “Sadece belediye ile de olmaz. Sağlam bir yönetim olacak, belediye bu yönetime destek verecek. Yoksa belediyenin bütçesi de, kanunu da belli. Her şey belediyeden beklenemez, böyle bir yasa kanun yok. Bir kişiye yüklenerek de olmaz. Sökespor gönüllüsü taraftar ve iş adamlarının katkıları ile olur” dedi.

Adı Başkanlık İçin Geçen Kemal Sayın, Makaraç’ın İsmini Verdi”

Adı Sökespor Başkanlığı için geçen eski kulüp Başkanı Kemal Sayın ise yeni yönetimi oluşturmak adına bazı girişimlerde bulunduğunu söyledi. Konuyla ilgili Belediye Başkanı Levent Tuncel ile de bir araya geldiğini belirten Kemal Sayın, Kulüp Başkanlığı için yine eski kulüp başkanlarından Tamer Makaraç’ın ismini verdi. Kemal Sayın; “Görüşmelerimiz sürüyor. Şartlar istediğimiz gibi oluşursa hemen göreve geliriz.Sökespor sahipsiz kalmayacaktır. Haftaya bu iş çözülür” dedi.