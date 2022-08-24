Sökeli elektrik ustası araç yangınlarının temel sebebini açıkladı

Son dönemde karayollarında seyahat halindeki araçların yanarak kül olması haberleri arttı. Bir anda alev alan araçların birçoğu kurtarılamazken, yangınların başlıca nedeni bakımsızlık olarak gösteriliyor. Özellikle eski model araçlarda gerekli bakımların yapılmaması, bir de uzun yol yapan araçların yeterince dinlendirilmemesi yangınlara neden oluyor.

Sökeli oto elektrik ustası Yalçın Gürsoy, son günlerde artan araç yangınları nedeniyle uyarılarda bulunarak sürücüleri uyardı. Aydın’ın Söke ilçesinde sıkça görülmeye başlanan araç yangınları ile ilgili olarak elektrik ustası Yalçın Gürsoy, yangınların artmasının ardındaki nedenlerin yüzde 90 oranında sürücülerden kaynaklandığı söyledi.

Araç yangınlarının daha çok eski model araçlarda meydana geldiğine dikkat çeken Yalçın Gürsoy, "Otomobil yangınlarının başlıca sebebi dikkatsizlik ve bakımsızlıktır. Sürücüler arabaya biniyor daha sonra bakımlarını yaptırmayınca her türlü sorunlarla karşılaşıyoruz. Tecrübe de çok önemli. Kamyonlar bazında en büyük sorun ağır tonajla yola çıkmaları. Uzun yol süren otomobil sürücüleri araçlarını dinlendirmeyince aracın bir yeri ısınınca, tepkimeyle birlikte yanmaya başlıyor. Araç yangınında en büyük etken aracı dinlendirmemektir. Sürücülere tavsiyemiz aracın uzun yolda muhakkak dinlenmesi gerekiyor. Bakımları da tam zamanında yapılmalı" dedi.