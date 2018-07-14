Şoke eden açıklamalar! 'PKK terörü canlandırmak için infazlar yapıyor'

İstinye Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, "PKK, özellikle 24 Haziran seçimlerinde halkın üzerinde büyük bir baskı kurmaya çalıştı ancak bunda başarısız oldu. Seçimlerden sonra da demokratik halk iradesini kırabilmek için burada bazı parti mensuplarını, muhtarları ve özellikle kamuoyunda sevilen insanları infaz etti. Bu PKKnın bir sindirme politikasıdır" diye konuştu.

İLAN EDİLEN JANDARMA BÖLGELERİ

9 ay sonra yeni mahalli seçimler olacağını belirten Prof. Dr. Caşın, terör örgütü PKK'nın bölgede şiddeti ve terörü bir şekilde yeniden canlandırmak istediğine dikkat çekti ve TSK'nın Kuzey Irak'taki Kandil bölgesine yapılan harekatla ilgili de şöyle konuştu:

"Harekat, Türkiye'nin Irak ile yapmış olduğu uluslararası anlaşmalar gereği sıcak takip hakkını kullanmasıdır. Çukurcadan itibaren Zab bölgesinde, Irak sınırında ve yakınlardaki diğer kamplarda terör örgütünün sınırdan sızma hareketinin engellenmesi için bazı alanlar geçici olarak jandarma bölgesi ilan edildi. Silahlı Kuvvetler burada kamu özgürlüklerinin kısıtlanmasına yönelik bir eylem veya tasarruf içerisinde değildir. Özellikle Barzani bölgesindeki PKK kamplarının bu bakımdan ateş altında tutulduğunu görüyoruz."

"25-50 KİLOMETRELİK ALAN TSK'NIN KONTROLÜNDE"

Prof. Dr. Caşın "TSK Dohuktan itibaren Beşika kampının altında hemen PKKnın kontrolü altındaki bölgelere harekat yapıyor. Özellikle Kandile yakın bölgelerde TSKnın ileri karakollar yaptığını biliyoruz. Riskli yönleri de vardır. Ama eğer biz burada terör örgütünü durduramazsak bahsettiğim yaz eylemlerini tekrar bölgedeki sivil halka karşı uygulayacaktır. Bu bakımdan yapılan harekatın doğru olduğunu düşünüyorum. Hemen Şırnakın güneyinden Zab, Hakurk ve Kandile uzanan yaklaşık 25-50 kilometrelik bir mesafedeki bölge TSKnın kontrolü altında olduğu gibi ateş altında da tuttuğunu ve terör örgütünün Türkiyeye karşı silahlı terör eylemlerini caydırdığını bilmekte fayda var" dedi.

"IRAK MERKEZİ HÜKÜMETİ VE BARZANİ TÜRKİYE'YE YAKINLAŞTI"

Çaşın, Türkiye'nin Kandil bölgesindeki operasyonlarına Irak merkezi hükümeti ve Barzani bölgesel yönetiminin bakışını ise şöyle yorumladı: "Türkiyenin bölgede bulundurduğu askere karşı daha önce Bağdatta bir takım tepkilerinin olduğunu ve bunda da Amerikanın etkili olduğunu bilmekteyiz. Fakat bugün gelinen noktada PKKnın aynı zamanda Irakın toprak bütünlüğüne olduğu gibi Barzaniye ve Irakta yaşayan Kürtleri de zorla göç ettirdiğini, ellerindeki paraları aldığını ve şiddet uyguladığını biliyoruz. Dolayısıyla hem merkezi hükümet hem Barzaninin Türkiyeye yakınlaştığını biliyoruz."

"İRAN AKLINI BAŞINA ALSIN"

İranlı bazı komutanların bu harekata karşı durduğunu ve bu yönde Türkiye'yi tehdit eder açıklamalar yaptığını belirten Prof. Dr. Caşın "Burada ben İranın aklını başına toplaması gerektiğini düşünüyorum. PKK İrana karşı da bir tehdit. Bu bakımdan İran ve Irakın Türkiye ile ortak hareket etmesinin herkese faydası olacaktır diye düşünüyorum. Gelinen noktada Türkiye doğru bir yol tutmuştur ve Türkiyenin bu emniyet koridorunu harekete geçirmesi aslında bu zorlayıcı diplomasinin askeri kanattaki başarısıdır" dedi.