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Aktüel

Söke Belediyesi, Sanayi Sitesi’nde kapsamlı temizlik çalışmasına başladı

Söke Sanayi Sitesi’nde kapsamlı temizlik çalışması başlatılırken, sanayi sitesinin başlıca sorunlarından olan kaldırım ve yol işgalleri de büyüteç altına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 15:23:47 -
Söke Belediyesi, Sanayi Sitesi’nde kapsamlı temizlik çalışmasına başladı

Söke Sanayi Sitesi’nde kapsamlı temizlik çalışması başlatılırken, sanayi sitesinin başlıca sorunlarından olan kaldırım ve yol işgalleri de büyüteç altına alındı.


Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel’in talimatıyla başlatılan çalışmalarda refüjlerde çimlerin biçilmesi, kaldırım ve yol kenarlarında kuru ot temizlikleri, badana yapılıyor. Sanayi sitesi kooperatifi tarafından yapılan anonslar ve zabıta ekipleri tarafından sanayi esnafları, yol ve kaldırım işgalleri nedeniyle uyarıyor. Yapılan çalışmada yol ve kaldırımları işgal eden hurda araç, ziraat aletleri ile ekipmanlar kaldırılmaya başlandı.


Çalışmaları yerinde inceleyen Söke Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, “Sanayi sitemizi daha düzenli, esnaflarımız ve sanayi sitesi ziyaretçilerinin daha rahat kullanabileceği hale getirmeye çalışıyoruz. Sanayi sitesi esnaflarımızdan da bu konuda duyarlılık bekliyoruz. Kaldırım ve yeşil alanlara iş makinelerinin konmamasını istiyoruz. Söke Belediyesi olarak yaptığımız temizlik çalışmasına esnaflarımızın da desteğini bekliyoruz” dedi.


Başkan yardımcısı Yerli; bundan sonraki süreçte sanayi sitesindeki kaldırım ve yol işgalleri konusunda daha etkin çalışma yapılacağını belirtti.


Söke Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Mahmut Basal yapılan çalışmadan dolayı Söke Belediyesine teşekkür ederken, esnafların sanayi sitesinin düzeni için duyarlı olmalarını istedi.

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