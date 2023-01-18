  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkler yaptı! Sipariş yağıyor! Resmen Türkiye'yi tercih ettiler: Dronlar, zırhlı araçlar, savaş uçakları...

Putin'den kritik ekonomi hamlesi

Kirli tehditler yeniden gündeme taşıdı... Selçuk Bayraktar iftiracılara böyle isyan etti

Azerbaycan'dan Rusya'ya: İddialar asılsız

F-35 Blok 4'lerin özellikleri netleşiyor! Türkiye'den sıra dışı hamleler: Denge bozulmaya başladı

AK Partili isim duyurdu: EYT'liler maaşlarını bu tarihte alacak

Elmas kadar değerli kömür kullanımı AB'de geçen yıl yüzde 6'dan fazla arttı! Dünya fosil yakıtta zirvede

ABD'de Cumhuriyetçi aday gözaltına alındı! İşte yapılan suçlama

İş patlaması yaşanacak! Bir fiyat sabitleme kararı daha

Türkiye'den İsveç'e tepki: Kimse bizi kandırmaya çalışmasın
Yerel Sokakta oynayan 4 yaşındaki çocuk güpegündüz kaçırıldı! O anlar kameraya anbean böyle yansıdı
Yerel

Sokakta oynayan 4 yaşındaki çocuk güpegündüz kaçırıldı! O anlar kameraya anbean böyle yansıdı

Adıyaman'da sokakta oynayan 4 yaşındaki çocuk, 35 yaşlarında bir şahıs tarafından kaçırıldı. Anne ve babası gözyaşları içinde yetkililerden yardım isterken, şahsın çocuğu kaçırdığı anlar kameralara yansıdı.

Yeniakit Publisher
2023-01-18 01:02:00 - 2023-01-18 01:07:35

Adıyaman’da sokakta oynayan 4 yaşındaki yabancı uyruklu kız çocuğu bir kişi tarafından kaçırıldı. Şahsın çocuğu elinden tutup kaçırdığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, saat 13.00 civarında Adıyaman merkez Barbaros Hayrettin Mahallesi 1605. Sokak’ta meydana geldi. Suriye uyruklu Ahmet Usu ve Lemia Şeyho çiftinin 2 çocuğundan birisi olan 4 yaşındaki Hele Usu, bir kişi tarafından kaçırıldı.

Anne Lemia Şeyho, bir süre sonra kızının eve gelmediğini görünce çevreyi araştırdı. Ancak çocuk bulunamayınca mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. Polis ekipleri sokakta bulunan iş yerlerinin güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Kayıp çocuk ve şahsın bulunması için polisler seferber oldu.

Kaçırılma anı kamerada

Öte yandan, çocuğun kaçırılma anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kamera kayıtlarında 30-35 yaş aralığındaki bir kişi sokak içerisinde küçük çocuğun yanına yaklaşarak konuştuğu, bir süre çocuğu izledikten sonra ikna ederek, elinden tutup uzaklaştığı görülüyor.

Gözyaşı sel olan anne ve baba çocuklarının başına bir şey gelmeden bulunmasını istedi. Çocuğunu kaçıran şahsı tanımadığını ve kimseyle husumeti olmadığını dile getiren baba Ahmet Usu, “Diğer çocuğumu okuldan alıp eve geldim. Baktım hanım sokakta geziyor. ‘Ne oldu’ diye sorduğumda bana çocuğumuzun kaybolduğunu söyledi. Bütün sokakları gezdim. Komşumuz Hüseyin Çavuş’un yanına gittim çocuğu görüp görmediğin sordum. Komşumuz polise haber verdi. Polisler gelip kameraları inceledi. Kameralarda bir kişi çocuğumun elinden tutup götürüyor. Ben bu şahsı tanımıyorum” dedi.

"Çocuğumu geri getirsin"

Anne Lemia Şeyho ise, “Sokaktaydı, kendisini eve gelmesi için çağırdım. Geleceğini söyledi. Dışarı çıktım etrafa baktım bulamadım. Sağa baktım, sola baktım, yoktu. Çocuğumu kaçıran şahsa sesleniyorum. Çocuğumu geri getirsin. Sadece getirmesini istiyorum, başka bir şey istemiyorum. Allah çocuğumuzu hayırlısıyla bize kavuştursun” dedi.

Mahalle sakini Hüseyin Çavuş, “Kameralara baktığımızda bir şahsın çocuğun kolunu tutup, iş yerimizin önünden geçtiğini gördük. Polis arkadaşlar çevre kameraları izledi. Saat 13.00’dan bu yana çocuk aranıyor. Bu şahsı daha önce hiç görmedik” ifadelerini kullandı.

Vicdansız! SMA hastası çocuk için toplanan parayı çaldı
Vicdansız! SMA hastası çocuk için toplanan parayı çaldı

Yerel

Vicdansız! SMA hastası çocuk için toplanan parayı çaldı

4 çocuk annesinin feci ölümü! 5. kattan apartman boşluğuna düştü
4 çocuk annesinin feci ölümü! 5. kattan apartman boşluğuna düştü

Yerel

4 çocuk annesinin feci ölümü! 5. kattan apartman boşluğuna düştü

Bu sorunun çözülmesi için daha kaç çocuk ölmeli?
Bu sorunun çözülmesi için daha kaç çocuk ölmeli?

Gündem

Bu sorunun çözülmesi için daha kaç çocuk ölmeli?

Çocuk parkını ateşe verdiler!
Çocuk parkını ateşe verdiler!

Yerel

Çocuk parkını ateşe verdiler!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23