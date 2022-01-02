Sokaklar mı daha güvenilir barınaklar mı? Sözde hayvanseverler bu görüntülere üç maymun!

Gaziantep'te sahipleri tarafından başıboş bırakılan pitbull köpeklerinin 4 yaşındaki kız çocuğuna saldırmasından sonra çağrıda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, belediyelerden başıboş köpek sorununun çözülmesini istemişti. Bu kapsamda çalışmalarına hız veren belediyeler, sokak hayvanları için güvenilir alanlar oluşturuyor.

'Yaşam hakkı tüm canlılar için kutsal'

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kentte 15 bin metrekarelik bir alana hayvan barınağı inşa edildiğini belirtti. Barınaktaki son duruma ilişkin açıklamada bulunan Başkan Şahin, tüm canlılar için yaşam hakkının kutsal olduğunu söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

15 dönüm üzerinde içinde 6 ameliyathanenin olduğu, kum havuzları gibi özel yerler olan bir havyan barınağı olacak. Bütün bu çalışmayı yaparken STK'ler ile paylaştık. Onları buraya getirdik, beraber yerinde inceledik. Görüş önerilerini aldık, birlikte çalıştık ve tamamlanmak üzere. Burada alanında uzman kişiler çalışacak. İnanıyorum ki Türkiye'nin en güzel, en kaliteli, en içerikli ve en işlevsel hayvan barınağını hayata geçirmiş olacağız.

'Kentte 200 barınma noktamız var'

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler de şehirde sokak hayvanları için 200 beslenme noktası olduğunu ifade ederek, barınak hakkında şunları söyledi:

Burada bütün hayvanlara kemik, yumuşak doku, kısırlaştırma gibi bütün operasyonlar yapılacak, büyük kompleks bir ameliyathane olacak. Bunun yanında röntgen ve ultrason cihazımız olacak. Alanında uzman yaklaşık 15 veteriner hekimle burayı takip edeceğiz. Bölgenin en kapsamlı barınağı olacak. Eski barınak 3 bin 500 hayvana hizmet verecek kapasitedeydi. Yenisi 5 bin hayvana hizmet verecek kapasitede olacak. Hayvan parkı olacak, hayvanlarımız burada oyun oynayacaklar, sosyal donatı alanında stres atacaklar. Yazın güneşten kışın soğuktan koruyacak şekilde yaptık. 2 aya kadar hizmete sunacağız.