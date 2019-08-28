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Sokak sanatının nabzı Sinop duvarlarında atıyor

İlk olarak 1986 yılında Avustralya’nın Tazmanya Adası’ndaki Mural kasabasında gerçekleştirilen festivalin amacı duvar resmi sanatını tanıtmak ve sanatçılara destek sağlamak olan Mural Fest Sinop duvarlarında gerçekleşiyor.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 15:33
Sokak sanatının nabzı Sinop duvarlarında atıyor

İlk olarak 1986 yılında Avustralya’nın Tazmanya Adası’ndaki Mural kasabasında gerçekleştirilen festivalin amacı duvar resmi sanatını tanıtmak ve sanatçılara destek sağlamak olan Mural Fest Sinop duvarlarında gerçekleşiyor.


Şehrin çarpık yapılaşmasında oluşan görüntü kirliliğini, sanatın renkleriyle aydınlatmak için yapılan resimler Sinop’un cansız ve gri duvarlarını renklendiriyor. Anadolu’da ilk kez gerçekleştirilen etkinliğin koordinatörü Hakan Yüksek, bu projenin yaklaşık iki üç yıldır takip edildiğini söyleyerek, yapılan planlamaların ardından gerekli şart ve sponsorların bulunmasıyla etkinliğin Sinop’ta yapıldığını belirtti.


Konu ile ilgili konuşan Yüksek, “Bu yıl ilk festival olduğu için üç sanatçımız var. Sanatçılarımız dünya çapında bilinen oldukça başarılı kişiler. Önümüzdeki yıl beş altı sanatçıyla birlikte yapmayı planlıyoruz” dedi.


Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan ise yaptığı açıklamada, “Avrupa’da çok yaygın, Türkiye’de henüz yeni yeni gelişmeye başlayan bir sanat. Biz bununla ilgili bir çalışma yapmıştık seçim öncesinde de. Sinop’un çarpık bir kentleşmesi olduğu için sponsorlarımız ve sanatçılarımızla birlikte çirkin görüntüleri kapatmaya çalışarak, muhtelif yerlerdeki sevimsiz büyük gri duvarları kentin dokusuna uygun, daha güzel daha sevimli bir hale getirmek için böyle güzel bir çalışma yapıyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 15:33
  1. sanat

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