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Yaşam Sokak röportajına damga vuran sözler! 'Bu mu Sizin Modern Hayatınız? Benim Kocamı, Oğlumu Tahrik Ediyor'
Yaşam

Sokak röportajına damga vuran sözler! 'Bu mu Sizin Modern Hayatınız? Benim Kocamı, Oğlumu Tahrik Ediyor'

Yeniakit Publisher
2023-07-27 19:15:00 -

YouTube kanalının İstanbul Mecidiyeköy'de gerçekleştirdiği sokak röportajı gündem oldu. Muhabir Aykut Metehan tarafından uzatılan mikrofona konuşan bir kadın CHP yönetimini eleştirerek, etraftaki giyinen insanları işaret ederek tepki gösterdi.

Ekonomi ile ilgili sorulara cevap veren bir kadın, muhabirin 'Açız diyen vatandaşlar var' sözlerine 'İstanbul boşalmış hangisi açmış? Afrika'ya gitsinler' dedi.

CHP'nin yönettiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni eleştiren kadın her yerin köpek ve kedi pisliği ile kaplı olduğunu söyledi.

Röportaja devam eden kadın sözlerinin devamında ise elbise giyen bir genci göstererek, 'Bu mu sizin modern hayatınız? Atatürk'ü böyle mi anladınız?' dedi.

Muhabirin 'İnsanların açık giyinmesi sizi neden ilgilendiriyor ki?' sorusuna cevap veren kadın, 'İnsanların açık giyinmesi beni çok ilgilendiriyor. O benim kocamı, oğlumu her şeyi tahrik ediyor' dedi.
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