0553 313 94 23

Sokak ortasındaki kanlı infazın faili yakalandı!

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, 8 Haziran günü, 8 kurşunla öldürülen Deniz Özdemir'in katil zanlısı, saklandığı evde yakalandı.

09 Temmuz 2019 Salı 18:28
Sokak ortasındaki kanlı infazın faili yakalandı!

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, 8 Haziran günü, 8 kurşunla öldürülen Deniz Özdemir'in katil zanlısının Gökhan Y. (26) olduğu belirlendi. Gökhan Y., olaydan tam bir ay sonra polis ekiplerince saklandığı evde suç aletiyle birlikte yakalandı.

Olay, 8 Haziran Cumartesi günü saat 14.30 sıralarında, Yamanlar Mahallesi Barış Caddesi'nde meydana geldi. Caddede yürüyen Deniz Özdemir'e, kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla ateş açıldı. Vücudunun farklı bölümüne isabet eden kurşunlarla yaralanan Özdemir kanlar içinde yere yığılırken, Şüpheli olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin yaptığı incelemede Özdemir'in vücuduna 8 kurşunun isabet ettiği belirlendi. Ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. 

Çalışmada polis olay yeri çevresindeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İncelemenin sonucunda şüphelinin, Deniz Özdemir'in olaydan kısa süre önce kahvehanede tartıştığı Gökhan Y. olduğu belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün, olaydan 1 ay sonra, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonla Gökhan Y.'yi yakaladı. Evinde suç aletiyle gözaltına alınan Gökhan Y., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 18:28
  1. İzmir
  2. Bayraklı ilçesi
  3. Deniz Özdemir
  4. Cinayet soruşturması
  5. gözaltı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Altay Bayındır’ın sakatlığı sürüyor
    1. Altay Bayındır’ın sakatlığı sürüyor
    2. Kadın milli boksörlerin Kastamonu..
    3. Bavullardaki lekeler nasıl çıkar?
    4. ’Patpat’ hırsızları tutuklandı
    5. Mecidiyeköy'de korkutan yangın!..
    6. Gölete sazan yavrusu bırakıldı
    7. Adıyaman'da aranan 2 hükümlü yakalandı
    8. Başkan Köse, Köyiçi Mahallesi..
    9. Jandarma darbe davasında istenen..
    10. Trump, Twitter kullanıcılarını..
    11. Güreş Ağası, Kaymakam Çorumluoğlu’nu..
    12. Mahalle Huzur Toplantıları devam ediyor
    13. Yunanistan Dışişleri Bakanından "milli..
    14. Konyaspor'un Bolu kampı başladı
    15. Kamyonet ile hafif ticari araç..
    16. AGİT Gayriresmi Bakanlar Toplantısı
    17. Paris ‘iklim acil durumu’ için düğmeye..
    18. Edirne’de tarihi Tunca Köprüsü..
    19. Konyaspor, Bolu kampında ilk..
    20. Suudi Arabistan, Kabe'de slogan atmayı..
    21. Çad'da Boko Haram saldırısı: 4 ölü
    22. Halk oyunları ekibine coşkulu karşılama
    23. 11. Kalkınma Planı TBMM Plan ve Bütçe..
    24. Kırıkkale’de trafik kazası: 2’si çocuk..
    25. Amca-yeğenin katili tutuklandı
    26. 11. Kalkınma Planı TBMM Plan ve Bütçe..
    27. Dikili ile Midilli arasında feribot..
    28. Şişli’de 5 katlı binanın çatısında..
    29. Pendik’te hamile kadın ve eşine..
    30. Fransa Bisiklet Turu
    Başkan Erdoğan kalabalığın arasına girerken Berat Albayrak…
    Başkan Erdoğan kalabalığın arasına girerken Berat Albayrak…
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Başkan Erdoğan'dan Yeni Parti cevabı: 'Sırtımızdan hançerlediler'
    Başkan Erdoğan'dan Yeni Parti cevabı: 'Sırtımızdan hançerlediler'
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!

    Günün Karikatürü

    9 Temmuz 2019
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler