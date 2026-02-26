Sokak ortasında dehşet: Kız kardeşinin yanında gördüğü genci öldürdü

Gaziosmanpaşa'da 25 yaşındaki Serhat K., sokakta yürürken kız kardeşini Murat Yaşar ile birlikte gördü. İkili arasında sokak ortasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Serhat K., yanında taşıdığı bıçağı çıkararak Murat Yaşar'ı iki bacağından birden bıçakladı ve olay yerinden hızla kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı gence ilk müdahaleyi sokakta yaptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan 25 yaşındaki Murat Yaşar, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Polis kaçan Serhat K.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.