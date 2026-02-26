  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ekonomiye güven son 11 ayda arttı ama boşuna değil! İşte hükümetin ekonomideki zaferi! Nükleer krizde kritik eşik: Gözler yeniden Cenevre’de! Müzakerelerde 3. tur başladı Yerli ve Milli Değerlere Savaş Açan Öztürk Yılmaz’dan Akılalmaz Hezeyan: "Kabe’de İstiklal Marşı Dinletilsin!" Başkan Erdoğan’a doğum günü sürprizi! Kabine üyeleri sosyal medyayı 'Nice Yıllara Reis' klibiyle inletti Akit bu milletin vicdanı oldu Çin pilotlarını eğitti vatana ihanetten tutuklandı Akın Gürlek’e bir hafta süre vermişti. O süre doldu! Tipitip Özgür Oldu "Bay Fıs"! Akın Gürlek Hakkındaki İddiaları Elinde Patladı! Epstein davasında skandal üstüne skandal: Ahlaksızlık dosyasında 90 kritik ifade kayıp! FBI kayıtları neden gizlendi? Rus Liderden Kur’an-ı Kerim’e Büyük Tazim! Putin Kur'an'a Koştu, Dünya ‘Hu’ Sesiyle İnliyor! Akın Gürlek net konuştu: Umut hakkı yok
Gündem Sokak ortasında dehşet: Kız kardeşinin yanında gördüğü genci öldürdü
Gündem

Sokak ortasında dehşet: Kız kardeşinin yanında gördüğü genci öldürdü

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Sokak ortasında dehşet: Kız kardeşinin yanında gördüğü genci öldürdü

İstanbul Gaziosmanpaşa'da 25 yaşındaki Serhat K., kız kardeşinin yanında gördüğü aynı yaştaki Murat Yaşar'ı sokak ortasında iki bacağından bıçakladı. Dehşet olay sonrası hastaneye kaldırılan Yaşar hayatını kaybetti.

Gaziosmanpaşa'da 25 yaşındaki Serhat K., sokakta yürürken kız kardeşini Murat Yaşar ile birlikte gördü. İkili arasında sokak ortasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Serhat K., yanında taşıdığı bıçağı çıkararak Murat Yaşar'ı iki bacağından birden bıçakladı ve olay yerinden hızla kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı gence ilk müdahaleyi sokakta yaptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan 25 yaşındaki Murat Yaşar, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Polis kaçan Serhat K.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23