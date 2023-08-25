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Yerel Sokak köpeklerinin elinden babası kurtardı!
Yerel

Sokak köpeklerinin elinden babası kurtardı!

Yeniakit Publisher
2023-08-25 12:31:00 - 2023-08-25 12:32:45
Sokak köpeklerinin elinden babası kurtardı!

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde sokak köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk, babası tarafından kurtarıldı. Küçük çocuğun ölümden döndüğü anlar kameraya yansıdı.

Olay, Tosya ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, babası ile sokakta yürüyen 6 yaşındaki Ömer Asaf Tabur'a sokak köpekleri saldırdı. Durumu gören baba Fatih Tabur, elindeki poşetleri sallayarak köpekleri korkutmaya çalıştı. Baba Tabur'un müdahalesi ile köpekler kaçarak uzaklaştı. Bir köpeğin kolundan ısırdığı Ömer Asaf, Tosya Devlet Hastanesine götürüldü. Hastanedeki tedavisinin ardından Ömer Asaf taburcu edildi.

Yaşanan olayı anlatan baba Fatih Tabur, daha önce de köpeklerin kendisine saldırmaya çalıştığını belirterek, "Sabah saatlerinde alışveriş için markete gittik. Bu noktada oğlum köpeklerin saldırısına uğradı. Birkaç metre önümde yürüyordu. Allah'tan ben yanındaydım. Çocuğumun yanında olmayabilirdim. Bu konuya artık çözüm bulunmasını istiyoruz. Bizim canımız yandı, başkalarının canı yanmasın" dedi.

Öte yandan, olay anı ise bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Ömer Asaf'ın babasından birkaç metre ileride yürüdüğü görülüyor. Bir anda araçların arasından çıkan köpekler Ömer Asaf'a saldırıyor. Baba Fatih Tabur, elindeki poşetleri sallayarak oğlunu kurtarmaya çalışıyor.

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