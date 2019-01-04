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Sokak köpekleri Çocuklara saldırdı! 1 lise öğrencisi öldü

Kayseri'nin Haılar ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 2 liseli öğrenciden 14 yaşındaki Mehmet Özer hayatını kaybetti.

04 Ocak 2019 Cuma 15:41
Sokak köpekleri Çocuklara saldırdı! 1 lise öğrencisi öldü

Olay, Akdam Mahallesi'nde meydana geldi. Baki Ayşe Simitçioğlu Anadolu Lisesi'nde eğitim gören ve Mehmet Özer ile arkadaşı Hacı Ali Tuğrul, okul çıkışında evlerine giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Mehmet Özer, olay yerinde yaşamını yitirirken, Hacı Ali Tuğrul yaralandı. Yaralı öğrenci ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 15:41
  1. sokak köpekleri

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  • riza basiretriza basiret20 dk önce
    köpekleri kurtaralım derken,insanlar kurban ediliyor.hele izmir resmen cehennem e dönmüş durumda.yemin ediyorum bazı yerlerinde 20 köpekli sürüler halinde geziyorlar.öldürülmelerine karşıyım.ama iri cüsseli olanlarının başıboş dolaşmalarına da karşıyım.hayvan barınaklarına gönderilmeliler.ÖĞRENCİLER,KÜÇÜK CÜSSELİ SALDIRGAN KÖPEKLERİ DURDURABİLİR.AMA BÜYÜK KÖPEKLERİN ELİNDEN YARA ALMADAN KURTULMALARI İMKANSIZ.BİR HAYVANSEVER OLARAK SÖYLÜYORUM,HEPSİ BARINAKLARINA GÖNDERİLMELİ.
  • hasanhasan24 dk önce
    Köpeklerle ilgilenmesi gereken belediye başkanları bu problemi görmüyormu?nedir bu başıboşluk.Türkiyenin bütün şehirleri köpek dolu.Örneğin Düzcenin heryeri köpek.Hindistanın inekleri gibi heryerdeler.İlla bir insanın ölmesimi gerekiyor.Bu memlekette biri ölmeden problem görülmüyor ama sandıkta cevabı verilecek İnşallah.Adaletsizliğinizden,saçmasapan çözümlerinizden bıktık artık.

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