Sokak köpekleri Çocuklara saldırdı! 1 lise öğrencisi öldü
Kayseri'nin Haılar ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 2 liseli öğrenciden 14 yaşındaki Mehmet Özer hayatını kaybetti.04 Ocak 2019 Cuma 15:41
Olay, Akdam Mahallesi'nde meydana geldi. Baki Ayşe Simitçioğlu Anadolu Lisesi'nde eğitim gören ve Mehmet Özer ile arkadaşı Hacı Ali Tuğrul, okul çıkışında evlerine giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Mehmet Özer, olay yerinde yaşamını yitirirken, Hacı Ali Tuğrul yaralandı. Yaralı öğrenci ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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