Sokak köpekleri atlara saldırdı

Olay, merkeze bağlı Göreme beldesinde meydana geldi. Köpeklerin saldırısı sonucu 1 tay ve bir at ağır yaraladı. Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme kasabasındaki çiftliklerde özel olarak yetiştirilen atlar otlaması için vadiye bırakıldı. Zemi vadisinde otlayan atlara bir anda başıboş sokak köpekleri saldırdı. Olayı gören çiftlik sahibi Yaşar Köse müdahale ederek atları köpek saldırısından kurtardı. Olayı anlatan Köse, "Bugün Zemi vadisinde arazide otlayan atlarımıza başıboş köpekler saldırdı. Şu anda tayımız perişan durumda, veteriner hekimler geldi, iğnesini, ilacını yaptılar, inşallah tayım iyi olur" dedi.

Daha önce de böyle bir saldırıda köpeklerin tayını öldürdüğünden bahseden Köse, "Burası Kapadokya'nın kalbi, burada vadide gezen yerli ve yabancı müşteriler de sokak köpeklerinden çok şikâyetçi. Sesimizi duyurarak, yetkililerden bir önlem bekliyoruz" diye konuştu.

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