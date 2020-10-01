KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki Güler Nur Ilıca, sokak hayvanlarına yiyecek almak için harçlık biriktirdi.

Sokak hayvanlarının yiyecek ihtiyacını karşılamak için harekete geçen Ilıca, ailesinin de desteğiyle para biriktirmeye başladı.

Ilıca, biriktirdiği parayı sokak hayvanlarına yiyecek alınması için Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'ye teslim etti.

Sokak hayvanlarına karşı büyük duyarlılık gösteren Ilıca, çevresindekilerin takdirini topluyor.

- "Sokak hayvanlarına yiyecek alabilmek için harçlık biriktirdim"

Güler Nur Ilıca, AA muhabirine, hayvanları çok sevdiğini söyledi.

Aç kalan sokak hayvanlarına yiyecek alabilmek için harçlık biriktirdiğini belirten Ilıca, "Biriktirdiğim paraları sokak hayvanlarına mama alınması için Elif ablaya verdik." dedi.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse de salgın sürecinde belediyenin sokak hayvanları için başlattığı mama desteği kampanyasına duyarlı birçok vatandaşın destek verdiğini ifade etti.

Çocukların da kampanyaya dahil olmaya başladığını dile getiren Köse, "Böyle anlamlı bir amaca hizmet etmek isteyen Güler Nur, harçlıklarını sokak canlarına mama alınması için biriktirdi. Tüm şehre örnek olabilmek için bana teslim etti. Beni böyle güzel bir amaca ortak etmek isteyen Güler Nur'a çok teşekkür ederim." diye konuştu.