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Aktüel Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi hizmete açılıyor
Aktüel

Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi hizmete açılıyor

“Hayvan Dostu Belediyecilik” anlayışıyla sokak hayvanlarının yaşam ve sağlık şartlarının iyileştirilmesi için çalışmalarını sürdüren Fatih Belediyesi, ilçeye Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi kazandırıyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-03 13:53:27 - 2021-10-03 13:53:26
Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi hizmete açılıyor

1300 köpek 200 kedi yaklaşık yaklaşık 1500 sahipsiz sokak hayvanına ev sahipliği yapmakta olan Yedikule Hayvan Barınağı ile entegre olarak hizmet verecek olan Fatih Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi için mevcut barınak alanı içerisinde 112 metrekare olarak inşa edilen hizmet binası klinik olarak hizmet verecek olup 60 metrekarelik 3 ek ünitesi ile tedavi merkezine destek sağlanacak.



Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, ‘Hayvan Dostu Belediyecilik’ anlayışıyla hareket ettiklerini belirterek, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma gününde açılışı yapılacak olan Tedavi Merkezi ünitesi içerisinde kayıt, operasyon odası, operasyon sonrası bakım odası, bakteriyel enfeksiyon odası, viral enfeksiyon odası ve yoğun bakım ünitesin de yer aldığını söyledi.

 



Tedavi merkezinde sahipsiz sokak hayvanlarının veteriner hekimler kontrolünde aşı uygulaması, kısırlaştırma, acil durum ve operatif müdahaleler ile rehabilitasyon işlemleri yapılacak ayrıca mikroçip ile kayıt altına alınmaları sağlanacaktır.

 



Rehabilitasyon uygulamaları sonrası gerekli tüm tedavi süreci tamamlanan ve kayıt altına alınan hayvanlar tekrar doğal ortamlarına geri bırakılacak.

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