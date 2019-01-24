0553 313 94 23

Sokak hayvanları için eğitim alıyorlar!

İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü'nden İlçe Belediye'sinde hayvan rehabilitasyon hizmetlerinde çalışan işçi personellerine yönelik “Sahipsiz hayvanlara yaklaşma ve müdahale teknikleri eğitimi’’ veriliyor.

24 Ocak 2019 Perşembe 22:01
Sokak hayvanları için eğitim alıyorlar!

İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü'nde hayvan rehabilitasyon hizmetlerinde çalışan işçi personellerine yönelik “Sahipsiz hayvanlara yaklaşma ve müdahale teknikleri eğitimi’’ veriliyor.

İstanbul büyükşehir belediyesi veteriner hizmetleri müdürlüğü tarafından sokak hayvanlarına veteriner hizmetleri verilirken gerekli müdahalelerin yapılması sırasında hayvanların güvenliğini sağlamak amacı ile İlçe Belediyelerin hayvan rehabilitasyon hizmetlerinde çalışan işçi personellerine yönelik “Sahipsiz hayvanlara yaklaşma ve müdahale teknikleri eğitimi’’ veriliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü insan ve hayvan sağlığını iyileştirmek, refahını yükseltmek amacıyla ilçe belediyeleri hayvan rehabilitasyon hizmetlerinde çalışan işçi personellere yönelik “Sahipsiz hayvanlara yaklaşma ve müdahale teknikleri eğitimi’’ veriyor. Eğitimde, personellere temel hayvan bakımı, beslenmesi, zoonoz hastalıklar ve korunma yöntemleri, kişisel ve barınak hijyeni kuralları, hayvanlarda doğru zaptırapt uygulamaları ve dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında bilgiler veriliyor.5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği ile ilgili bilgilendirmede yapılıyor.

Eğitimler, Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Bahçeli Yaşam Alanı ile Cebeci Hayvan Hastanesi ve Bakımevi'nde veriliyor.

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 22:01
  1. İstanbul
  2. ibb veteriner hizmetleri müdürlüğü
  3. sokak hayvanları rehabilitasyon eğitimi
  4. sokak hayvanları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aydın Örs'ten Banvit Basketbol Kulübüne ziyaret
    1. Aydın Örs'ten Banvit Basketbol..
    2. Fenerbahçe'de büyük hüsran! Kupaya..
    3. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir..
    4. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu..
    5. 2019 yılında emzirme ödeneği ve cenaze..
    6. Spiralle açılmaya çalışılan fünye dolu..
    7. Uğur Mumcu ölümünün 26'ıncı yılında..
    8. RSV Virüsü nedir? RSV virüsü kimleri..
    9. Ne mesaj verdi? 'Merkez kaç' ifadesini..
    10. Nöroloji nedir? Nöroloji bölümü..
    11. Buzdolabını doğru kullanıyor musunuz?
    12. 2019 Malulen emeklilik (malullük)..
    13. Dünya devinden flaş hamle! Türk..
    14. Okkan'ın şehit edilişinin 18. yılı
    15. Kahramanmaraş'ta köpeğin saldırdığı..
    16. Boğmaca nedir? Boğmaca hastalığının..
    17. EGM 1500 trafik polisi alımı |Trafik..
    18. Quaresma, çocuklarının hasretine..
    19. Basketbol: Kadınlar FIBA Avrupa Ligi
    20. Sokak hayvanları için eğitim alıyorlar!
    Ayaklanan halk terör örgütü PKK'ya 24 saat süre verdi
    Ayaklanan halk terör örgütü PKK'ya 24 saat süre verdi
    Binali Yıldırım'dan şart koşup 'oy vereceğim' diyen vatandaşa usta işi cevap
    Binali Yıldırım'dan şart koşup 'oy vereceğim' diyen vatandaşa usta işi cevap
    İsrailli gazeteci tehdit etti, İsveçli Bakan gözyaşlarını tutamadı
    İsrailli gazeteci tehdit etti, İsveçli Bakan gözyaşlarını tutamadı
    Dehşet veren olay! Sular çekildi, her yeri yılan sardı
    Dehşet veren olay! Sular çekildi, her yeri yılan sardı
    Rusya açıkladı: Durum kötüye gidiyor
    Rusya açıkladı: Durum kötüye gidiyor

    Günün Karikatürü

    25 Ocak 2019
    MHP'nin son anketinde çarpıcı sonuç! O partinin oyu yüzde 2'ye düştü
    MHP'nin son anketinde çarpıcı sonuç! O partinin oyu yüzde 2'ye düştü
    İşte Türkiye'nin yeni deprem haritası!
    İşte Türkiye'nin yeni deprem haritası!