Sokak hayvanları için eğitim alıyorlar!

İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü'nde hayvan rehabilitasyon hizmetlerinde çalışan işçi personellerine yönelik “Sahipsiz hayvanlara yaklaşma ve müdahale teknikleri eğitimi’’ veriliyor.

İstanbul büyükşehir belediyesi veteriner hizmetleri müdürlüğü tarafından sokak hayvanlarına veteriner hizmetleri verilirken gerekli müdahalelerin yapılması sırasında hayvanların güvenliğini sağlamak amacı ile İlçe Belediyelerin hayvan rehabilitasyon hizmetlerinde çalışan işçi personellerine yönelik “Sahipsiz hayvanlara yaklaşma ve müdahale teknikleri eğitimi’’ veriliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü insan ve hayvan sağlığını iyileştirmek, refahını yükseltmek amacıyla ilçe belediyeleri hayvan rehabilitasyon hizmetlerinde çalışan işçi personellere yönelik “Sahipsiz hayvanlara yaklaşma ve müdahale teknikleri eğitimi’’ veriyor. Eğitimde, personellere temel hayvan bakımı, beslenmesi, zoonoz hastalıklar ve korunma yöntemleri, kişisel ve barınak hijyeni kuralları, hayvanlarda doğru zaptırapt uygulamaları ve dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında bilgiler veriliyor.5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği ile ilgili bilgilendirmede yapılıyor.

Eğitimler, Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Bahçeli Yaşam Alanı ile Cebeci Hayvan Hastanesi ve Bakımevi'nde veriliyor.