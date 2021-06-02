Sokağa çıkma yasağından kimler muaf? Kimlere yasaklarda izin verilecek?

Koronavirüs salgını için kademeli normalleşme süreci sonunda başladı. Sokağa çıkma kısıtlamaları durumuysa vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Vatandaşlar, İçişleri Bakanlığının 1 Haziran'da yayınlayacağı genelgesini bekliyordu. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan Haziran Ayı Normalleşme Genelgesiyle sokağa çıkma saatleri ve yasaklardan kimler muaf olacak konusu belli oldu. İşte merak edilen haberin devamı…

Sokağa çıkma yasağından kimler muaf?

1-Bilet ibraz eden kısıtlamadan muaf: Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlar uçak, tren, otobüs gibi toplu taşıma vasıtalarıyla yapacakları şehirlerarası seyahatler için ayrıca seyahat izni alması istenmeyecek. Şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz etmeleri yeterli olacak

2- Zorunlu bir kamusal görevin ifası kapsamında ilgili Bakanlık ya da kamu kurum veya kuruluşu tarafından görevlendirilmiş olan kamu görevlilerinin (müfettiş, denetmen vb.) özel veya resmi araçlarla yapacakları şehirle arası seyahatlerine, kurum kimlik kartı ve görevlendirme belgesini ibraz etmeleri kaydıyla izin verilecek.

3- Cenaze nakil işlemleri için sorgulama yapılacak: Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat etmek amacıyla herhangi bir cenaze yakınının e-devlet kapısındaki İçişleri Bakanlığına ait e-Başvuru veya ALO 199 sistemleri üzerinden yapacakları başvurular (yanında akraba konumundaki 9 kişiye kadar bildirimde bulunabilecektir) sistem tarafından vakit kaybetmeksizin otomatik olarak onaylanarak cenaze yakınlarına özel araçlarıyla seyahat edebilmeleri için gerekli seyahat izin belgesi oluşturulacak.

4- Otel rezervasyonu olanlar muaf tutulacak: Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan süre ve günlerde konaklama tesislerinde rezervasyonunun bulunması sokağa çıkma ve/veya şehirler arası seyahat kısıtlamasından muafiyet sağlayacak. Seyahat edecek vatandaşlar denetimlerde rezervasyon ve ödeme belgelerini ibraz edecek.

Kimlere yasaklarda izin verilecek?