Koronavirüse karşı alınacak önlemler neler olacak? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Kabine toplantısında, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınıyla ilgili son durum ile yeni tedbirler alınıp alınmayacağı görüşülecek. Özellikle 5 ilde koronavirüsle ilgili yeni kararları alınması bekleniyor.

Sokağa çıkma yasağı yeniden getirilecek mi?

Son dakika haberine göre, koronavirüs salgınına ilişkin yeni tedbirler az önce başlayan kabine toplantısında konuşulacak.

Ülkemizde vaka sayılarında yaşanan artış ile birlikte 'sokağa çıkma yasağı olacak mı' sorusu tekrardan tartışma konusu oldu. Dün gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısının ardından, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yazılı bir metin paylaşıldı. Bakan Koca, 'Hastalığın yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Eylül ayındaki corona virüs vaka sayısında yaşanan dalgalanmada, sokağa çıkma yasağı ile ilgili şu ifadelere yer vermişti:

"Dünyada, sokağa çıkma yasağı ile ilgili benzer kısıtlamalardan uzak kalındığını ve bu uygulamaların daha çok tercih edilmediğini biliyoruz. Özellikle Türkiye için de sokağa çıkma yasağı gibi bir yasağın söz konusu şu an (17 Eylül tarihi itibariyle) olmadığını ve Bilim Kurulunun da öyle bir önerisinin olmadığını söyleyebilirim."

Kabine Toplantısı'ndan detaylar...

Kabine toplantısının saat 15.30'da başlaması planlanıyor. Kabine toplantısından bir gün önce de yine kritik toplantı Bilim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın gündeminde ve yurt genelinde vaka sayılarındaki artış ele alındı.

Virüsün seyri konuşuldu ve bu yönde olumlu bir tablonun oluşması için atılması gereken adımlar konuşuldu. Tavsiye kararları alındı.

Buna ilişkin de İstanbul başta olmak üzere artışın görüldüğü illerdeki sağlık kuruluşlarındaki doluluk oranları konuşuldu ve virüsün olumsuz seyrinin sağlık kuruluşlarında sağlık çalışanları üzerinde bir baskı kurduğu ifade edildi.

Gündeme gelen tüm bu konular bugün Kabine Toplantısı'nda da gündeme gelecek. Virüsün ne zaman kötü seyrinden bahsedilse kısıtlama kararları da gündeme geliyor. Özellikle sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin.



Tedbirler sonrasında salgın istenen düzeyde azalma görülmezse hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması tavsiye edildi Bilim Kurulu'nda. Buna ilişkin de özellikle önümüzdeki günler belirleyici olacak.

Özellikle riskli illerde olumlu yönde seyir görülmezse bu yönde bir adım gelebilir ki bugün de Kabine Toplantısı'nda konuşulacak en önemli konular arasında bu bulunuyor.