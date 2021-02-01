Sokağa çıkma saatleri değişti mi? Koronavirüs salgını sebebiyle pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de önemli tedbirler uygulanıyor. Ülkemizde ilk vaka Mart 2020’de tespit edildi. İlk vakanın ardından sıkı tedbirler uygulanmaya başladı. Vakalarda azalmanın ardından 11 Mayıs, 1 Haziran ve 1 Temmuz’da normalleşme adımları atıldı. Vakalar sonbaharda artmaya başlayınca tedbirler geri döndü. Peki, korona yasakları ne zaman bitecek?

Sokağa çıkma yasağı kalkacak mı? Sokağa çıkma yasağı saatleri kaç?

Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde yüz yüze eğitime ara verildi, hafta içi ve hafta sonu yasakları uygulanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 11 Ocak’ta yapılan kabine toplantısının ardından vakalar azalınca kademeli olarak normalleşme adımları atılacağını belirtmişti. Bu toplantının ardından yılın ikinci kabine toplantısı 1 Şubat Pazartesi günü 15.00’te başlayacak. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunacak.

Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kendisine yöneltilen ‘Kısıtlamalar ne zaman kaldırılacak?’ sorusuna “Kabine toplantısından sonra varsa öyle bir şey açıklarız” ifadelerini kullanmıştı.

Vakalar ocak ayı ortalarında düşmeye başlamıştı. Ancak son günlerde yeni vaka sayılarındaki durum kısıtlamaların bir süre daha devam ettirilebileceği yönünde.