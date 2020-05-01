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Sokağa çıkma kısıtlamasıyla Samsun'da caddeler sessizliğe büründü

Yeniakit Publisher
2020-05-01 11:46:52 -
Sokağa çıkma kısıtlamasıyla Samsun'da caddeler sessizliğe büründü

SAMSUN (AA) - Samsun'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde sokak, cadde ve kara yolları da boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında, aralarında Samsun'un da bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Samsun'da kısıtlamayla görevli kolluk kuvvetleri dışında sokak ve caddeler boş kaldı. Geçiş güzergahındaki kentte kara yolları da boşaldı.

Trafik polisleri kentteki kavşaklarda denetimlerini sürdürüyor.

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