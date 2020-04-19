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Ekonomi

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler tohumları toprakla buluşturuyor

Sanayi tesisleri ve turizm alanları ile bilinen ancak aynı zamanda Türkiye’nin önemli tarım şehirlerinden biri de olan Tekirdağ’da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına karşın kapsam dışında tutulan çiftçiler tarlaları tohumlarla buluşturmaya devam ediyor.

2020-04-19 19:36:41 -
Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler tohumları toprakla buluşturuyor

Sanayi tesisleri ve turizm alanları ile bilinen ancak aynı zamanda Türkiye’nin önemli tarım şehirlerinden biri de olan Tekirdağ’da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına karşın kapsam dışında tutulan çiftçiler tarlaları tohumlarla buluşturmaya devam ediyor.


30 büyükşehir ve Zonguldak’ı kapsayan 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının kapsamı dışında tutulan Tekirdağlı çiftçiler, gün boyu tarım arazilerine giderek tarlaları işledi.


Buğday ve arpa ekiminin yapıldığı Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde hemen her mahallede traktörler başta olmak üzere çeşitli tarım aletleri ile boy gösteren çiftçiler, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamı dışında tutulmalarının ardından tarlalarına giderek ayçiçeği ekimi gerçekleştirdi.


Tarlalarına daha önce ekim yapan bazı çiftçiler de verimi arttırmak için gübreleme çalışması yaptı.

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