Obsesif kompulsif bozukluk... Kaldırım çizgisine basmamak sadece bir oyun olmayabilir
Gündelik yaşamda zaman zaman içgüdüsel bir oyun gibi görülen kaldırım çizgilerine basmama davranışı, belirli şartlar altında obsesif kompulsif bozukluk belirtisi olabiliyor. Medicana Sağlık Grubu Psikiyatri Bölümü'nden Dr. Öğretim Üyesi Müge Yaşar, "Yolda yürürken çizgilere basmamak masum ve sıradan bir oyun gibi görünebilir. Ancak bu durum, kişinin gününün önemli bir kısmını almaya başladığında, çizgiye bastığı an yoğun bir huzursuzluk hissettiğinde, işine, okuluna veya sosyal hayatına gecikmesine yol açtığında klinik bir tabloya dönüşebilir" diye konuştu.