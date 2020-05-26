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Aktüel

Sokağa çıkma kısıtlamasında evinin çatısından komşularına müzik keyfi yaşattı

Yeniakit Publisher
2020-05-26 19:07:40 -
Sokağa çıkma kısıtlamasında evinin çatısından komşularına müzik keyfi yaşattı

MERSİN (AA) - Mersin'in Toroslar ilçesinde yaşayan Engin Sarı, Ramazan Bayramı'nı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde geçiren komşularına, çatıdan mini konser verdi.

Turunçlu Mahallesi'nde yaşayan ve müziğe ilgi duyan Sarı, Ramazan Bayramı'nı evlerinde geçiren komşularına sürpriz yapmak istedi.

Evinin çatısına kurduğu ses sistemiyle sevdiği sanatçıların şarkılarını komşuları için seslendiren Sarı, çevreden gelen istek parçalarını da seslendirdi.

Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önceki sokağa çıkma kısıtlamalarında da evinin çatısından konser verdiğini söyledi.

Ramazan Bayramı'nda komşularını unutmadığını dile getiren Sarı, "Bayramı renkli geçirmek istedik. Mahallemizde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor ve evde olan komşularıma güzel bir gün yaşatmak istedim. İçimden gelerek yaptığım bir şeydi. Komşularım da çok beğendi." diye konuştu.

Sarı, daha önce uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında da 12 Nisan'da evinin çatısından konser vermişti.


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