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Aktüel Sokağa çıkma kısıtlamasında ava giden kişinin tüfeğinden çıkan saçmalar arkadaşını yaraladı
Aktüel

Sokağa çıkma kısıtlamasında ava giden kişinin tüfeğinden çıkan saçmalar arkadaşını yaraladı

Tekirdağ'da kısıtlamayı ihlal ettikleri gerekçesiyle şüpheli, yaralı ve iki arkadaşına 12 bin 600 lira ceza uygulandı

Yeniakit Publisher
2021-01-03 16:39:41 -
Sokağa çıkma kısıtlamasında ava giden kişinin tüfeğinden çıkan saçmalar arkadaşını yaraladı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yeni tip koranavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında ava giden kişinin tüfeğinden çıkan saçmalar bir arkadaşının yaralanmasına neden oldu.

Alınan bilgiye göre, T.G, N.U. ve iki arkadaşı, kısıtlamayı ihlal ederek Sarıpolat Mahallesi'ndeki ormanlık alanda domuz avına çıktı.

Avda T.G'nin avda tüfeğinden çıkan saçmaların bir bölümü taşlardan sekerek N.U'nun bacaklarına isabet etti.

Yaralanan N.U, arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. N.U. buradaki müdahalenin ardından Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının bacaklarındaki saçmaların ameliyatla çıkarıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan T.G. jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Güvenlik güçlerince yaralı N.U, şüpheli T.G. ve iki arkadaşına sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 12 bin 600 lira ceza kesildi.

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