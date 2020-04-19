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Aktüel

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 125 kişiye 168 bin 582 lira para cezası kesildi

Erzurum’da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 125 kişiye toplam 168 bin 582 lira idari para cezası kesildi.

2020-04-19 20:59:52 -
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 125 kişiye 168 bin 582 lira para cezası kesildi

Erzurum’da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 125 kişiye toplam 168 bin 582 lira idari para cezası kesildi.


İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak’ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından Erzurum genelinde kurallara yüzde 95 oranında uyuldu. Kurullara uymayan kişilere ise idari para cezası kesildi.


Jandarma tarafından 26 kişiye toplam 62 bin 594 lira idari yaptırım uygulanırken Polis tarafından ise 63 kişiye 105 bin 988 lira idari para cezası uygulandı.

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