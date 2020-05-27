Sokağa çıkma kısıtlaması bitince dondurmacıya akın ettiler

Kahramanmaraş’ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrası sokağa çıkan vatandaşlar pastanelere gelerek dondurma yedi.

Ülke geneli uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması gece saat 00.00 itibariyle sona ererken, Kahramanmaraşlılarda kendilerini sokağa bıraktı. Trafik ve yaya yoğunluğu yaşanan Onikişubat ilçesinde ise vatandaşlar, Alpedo-Kervan pastanesine akın etti. Pastane önlerine gelen vatandaşlardan külah külah dondurma yeme imkanı buldu.

Irmak Güneş isimli bir vatandaş, “4 gündür evdeydik ve evde kalmaktan sıkıldık kendimizi sokaklara bıraktık. Dondurma yedik ve ferahladık” dedi.

Dondurmayı çok sevdiğini söyleyen Buğra Küçükkılıç, “Buraya her zaman geliriz, 4 günlük kısıtlamada bitince dondurma almaya geldik ve biraz yürüdükten sonra evimize döneceğiz” diye konuştu.