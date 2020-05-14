Sokağa çıkamayan 75 yaşındaki adamın arabası çalındı

Antalya’da sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı evden çıkmayan 75 yaşındaki şahsın 2 aydır evinin önünde duran aracını çalan hırsız, araçla birlikte yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Döşemealtı Bahçeyaka Mahallesi’nde park halindeki S.Y.’ye (759 ait aracın çalınması olayı ile ilgili çalışma başlattı. S.Y, aracını yaklaşık 2 ay önce ikametinin önüne park ettiğini ve sokağa çıkma kısıtlaması olduğundan dışarıya çıkmadığını belirterek, bu sebeple aracını bir daha görmediğini, kontak anahtarının birinin kendisinde olduğunu, diğer anahtarının nerede olduğunu bilmediğini beyan etti. Yapılan araştırmalar sonucu aracı çalan şüphelinin R.K. olduğu belirlendi. Kasten yaralama, evden hırsızlık, güveni kötüye kullanma, oto hırsızlığı, uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurma ve 6136 sayılı Kanun’a muhalefet suçlarından toplam 13 suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli, çalıntı araç ile birlikte yakalandı. İfadesinde aracı yaklaşık 15 gün önce çaldığını itiraf eden zanlı, aracın kontak anahtarının sol ön kapı üzerinde takılı olduğunu söyledi. Araç sahibi S.Y.‘ye teslim edilirken, şüpheli R.K. sevk edildiği Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanarak cezaevine teslim edildi.