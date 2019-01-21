Şoka giren çocuğu kurtarmak için uzun süre uğraştılar İzmir'in Tire ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen traktörün arka tekerleğinin altında kalan ve şoka giren çocuk, uzun uğraşlar sonucunda kurtarılarak tedavi altına alındı.

İzmir’de devrilen traktörün arka tekerleği altında sıkışan çocuk AKS ekipleri tarafından kurtarıldı. İddiaya göre, İzmir'in Tire Çiniyeri Mahallesi, Gülyaka mevkiinde seyir halindeki 19 LL 235 plakalı traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Traktörde bulunan E.E. (14) kazadan yara almadan kurtulurken, kardeşi V.E. (12) tekerleğin altında küçük bir boşlukta sıkıştı. Olay yerine gelen AKS ekipleri korkudan şok geçiren çocuğu kurtarmak için zamana karşı yarıştı. Kısa sürede traktörün tekerinin altından çıkarılan çocuk ambulansla Tire Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kalça kemiğinde kırıklar oluştuğu hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilen çocuk yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İzmir Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildi.

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