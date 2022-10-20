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Gündem Şok şok şok! CHP’den büyük iftira TSK kimyasal silah kullandı
Gündem

Şok şok şok! CHP’den büyük iftira TSK kimyasal silah kullandı

PKK’ya masa altından göz kırpan CHP’den skandal bir iftira geldi. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kimyasal silah kullandığını savundu.

Yeniakit Publisher
2022-10-20 08:07:00 -
Şok şok şok! CHP’den büyük iftira TSK kimyasal silah kullandı

CHP’li Sezgin Tanrıkulu, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne iftira atarak ne kadar tehlikeli olduklarını bir kez daha ispatladı. Türk milletinin "Peygamber ocağı" olarak nitelediği ve en güvenilir kurumlar arasında yer alan TSK, FETÖ’cü terör yapılanması gibi CHP’nin de hedefine girdi.

TSK’nın kimyasal silah kullandığını iddia eden Tanrıkulu dün gece sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, "Kimyasal silah kullanıldığı iddialarına ilişkin görüntüleri izledim. Kimyasal silah insanlığa karşı bir suçtur. Yarın itibariyle iddialara dayanak olan görüntülerin doğruluğu üzerine soru önergemi Meclis gündemine sunacağım. Bu iddialar karşısında açıklama yapılmamış olması ilginç.” İfadelerini kullandı.

PKK’lı teröriste üzülmüştü

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'ye her fırsatta açıkça destek veren CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır'da iskeleti bulunan PKK'lı terörist üzerinden üzüntüsünü dile getirdi. Teröristin cenazesinin ailesine teslim edildiği anları paylaşan CHP vekili, "Aah ahh" ifadelerini kullandı.

APO’ya sahip çıkmıştı

CHP'li Sezgin Tanrıkulu, PKK’nın yayın organı Medya Haber’e konuk oldu. PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın haklarının engellendiğini iddia eden Tanrıkulu, terör örgütü uzantısı DİAYDER'e de sahip çıktı. Sosyal medyada ise CHP seçmenleri ise, 'bu adamın bu partide ne işi var' yorumları yapıldı.

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