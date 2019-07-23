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Şok ifadeler! "Beni Adnan Oktar ile Acun Ilıcalı tanıştırdı"

Şarlatan Adnan Oktar davasının tutuklu sanığı Mehmet Coşkun Pamir, Adnan Oktar Suç Örgütü'yle kendisini tanıştıran ismin televizyoncu Acun Ilıcalı ve ağabeyi Ömer Cenker Ilıcalı olduğunu iddia etti.

23 Temmuz 2019 Salı 18:29
Şok ifadeler! "Beni Adnan Oktar ile Acun Ilıcalı tanıştırdı"

Geçtiğimiz yıl tutuklanan ve iddianamedeki adıyla Adnan Oktar Suç Örgütü'ne üyelikle suçlanan 171'i tutuklu 226 kişi, 17 Eylül'de Silivri'de hakim karşısına çıkacak. 44 gün boyunca aralıksız sürecek davanın iddianamesi, geçen hafta mahkemeye sunulmuş ve kabul edilmişti.

Savcılığın mahkemeye sunduğu iddianameden ilginç detaylar ortaya çıktı. Independent Türkçe'den Can Bursalı'nın haberine göre, Adnan Oktar davasının tutuklu sanığı Mehmet Coşkun Pamir, Adnan Oktar Suç Örgütü'yle kendisini tanıştıran ismin televizyoncu Acun Ilıcalıve ağabeyi Ömer Cenker Ilıcalı olduğunu ileri sürdü.

Pamir'in, dosyadaki ifadesinde şu sözleri yer aldı:

"Adnan Oktar ile tanışmam 1987 yılında arkadaşım olan Acun Ilıcalı ile abisi Ömer Cenker Ilıcalı vasıtasıyla tanıştım, Acun ile abisi o dönemde samimi arkadaşımdı sık sık görüşürdük, bana samimi, dürüst ve inançlı olduğu birisi ile seni tanıştırmak istiyorum dedi, ben de bunu kabul ettim ve Adnan Oktar'ın Ortaköy'de bulunan evinde 1987 yılında tanıştım, bu grubun içinde herhangi bir önderliği yoktur, arkadaş olarak grubun içinde bulundum. Ben Adnan Oktar grubunu suç örgütü olarak görmüyorum. Bu grupta herhangi bir hiyerarşik yapı yoktur."

Acun Ilıcalı'nın abisi müşteki listesinde

3908 sayfalık iddianamede, "Müşteki - Mağdur" kısmında 135 kişi bulunuyor. Televizyoncu Acun Ilıcalı'nın ağabeyi Ömer Cenker Ilıcalı da, 135 kişilik müşteki listesinde 73. sırada yer alıyor.

Adnan Oktar "Acun Ilıcalı talebemdi" demişti

Adnan Oktar, 2011 yılında internette yayınlanan bir videoda yaptığı konuşmasında, Acun Ilıcalı'nın geçmişte 'talebesi' olduğunu söylemişti.

Oktar, şunları söylemişti:

Acun Ilıcalı da benim talebemdi. Abisi de. Doktordur abisi. Uzun süre benim yanımda kaldı abisi. Daha eskidir. Acun da 10-15 yıllık talebemdir. O çok yaman bir kerata. Küçük yaşta annesi babası trafik kazasında ölmüştü. Küçük sevimli bir kızı vardı, onu çok severdik.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 18:29
  1. Bursa
  2. Adnan Oktar Suç Örgütü
  3. Adnan Oktar davası
  4. Mehmet Coşkun Pamir
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