Şok iddia! Volkswagen o otomobillerin fişini çekmeye hazırlanıyor

Otomobil sektörünün önemli markalarından Volkswagen ile ilgili şok bir iddia ortaya atıldı. Automotive News Europe tarafından aktarılan bilgilere göre Alman otomobil devi, Passat ve Arteon modellerinin fişini çekmeye hazırlanıyor.

İddialara göre firma, ABD'den sonra Avrupa'da satılan Passat'ın da üretimini durdurmak istiyor.

Son zamanlarda elektrikli otomobil üretimine odaklandığı belirtilen Volkswagen, 2023 yılında Arteon üretimine de son vermeyi planlıyor.

Ancak söz konusu iddialara ilişkin Volkswagen tarafından henüz resmi bir açıklama gelmediğini belirtelim.