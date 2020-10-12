Şok iddia: Beltur'da 30 milyon liralık vurgun!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Beltur A.Ş'de ortaya çıkan usulsüzlükler Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) denetimiyle belgelenmiş, Hazine ve Maliye Bakanlığı da Beltur A.Ş.'de yolsuzluk ve usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla inceleme başlatmıştı. Şirketin yazarkasa kullanmayarak vergi kaçırdığı iddiaları araştırılıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi toplantısında Beltur A.Ş'de yaşanan usulsüzlük iddialarını gündeme getirdi ve Beltur A.Ş'de 30 milyon TL'nin iç edildiğine yönelik duyumlar aldıklarını söyledi ve "Beltur A.Ş'yi kendi yandaş şirketlerinize peşkeş çekemezsiniz, peşkeş çektirmeyiz" dedi.

Kaynar: Beltur Genel Müdürü'nün görevden alınma sebebi nedir?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi Ekim ayı ilk toplantısı Pazartesi günü Avrasya Gösteri Merkezi'nde İBB Meclisi 1'inci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığı'nda toplandı.

İBB Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar; Beltur Genel Müdürü Güçlü Şenler görevden alınması ve Parakende Grubu İştirakler Danışmanı olarak atanmasını gündeme getirdi ve "Beltur Genel Müdürü'nün görevden alınma sebebi nedir? Beltur'da yapılan bu kanuna ve meclis kararına aykırı uygulama hakkında açılmış bir soruşturma var mı?" diye sordu.

Muhammed Kaynar şunları söyledi:

"Eylül ayı meclis toplantısında Beltur A.Ş'ye tahsis edilen tesislerle ilgili gündem olmuş ve buradaki tespitlerimizin bazılarını meclis ve kamuoyuyla paylaşmıştık. O toplantıda belirttiğimiz gibi o 1994 yılı öncesinde tesisler halka kapalıydı. Sadece bir kısım elitler bu tesislerden faydalanıyordu. 1994 sonrası bu tesisler halka açıldı ve 25 yıl halka hizmet etti. Şimdi yeniden bu tesisler halka kapatılarak bir kısım elitlerin uğrak yeri haline getirilmeye çalışılıyor."

"Beltur A.Ş.'de hakkında açılmış bir soruşturma var mı?"

"(Beltur A.Ş) ilgili idari bir takım soruşturmalar olduğunu biliyoruz. Bu tesislerde ayrı bölümler açılarak bazı firmaların kendi ürünlerini satmalarına müsaade edildiği meclis kararıyla sadece Beltur A.Ş tarafından işletilmesine karar verilmesine rağmen Beltur A.Ş'nin bu yerleri 3'üncü kişilere kullandırdığı 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 26'ncı maddesine ve meclis kararına aykırı davranıldığı resmi kurum denetimleriyle ortaya çıkmıştır. Bu olayların ortaya çıkmasından sonra Beltur Genel Müdürü'nün görevden alındığını öğrendik. Ancak genel müdür bu hatalı uygulamaları ile ilgili hakkında işlem yapılmak yerine iştirakler danışmanı olarak görevlendirildi. Buradan şu sonuç çıkmaktadır. Bu hatalı uygulamalar belediye başkanının bilgisi dahilinde yapıldığı ve kamuoyunun gündeminden kaçırmak için bu şekilde bir görev değişikliği yapıldığı anlaşılmaktadır. Beltur Genel Müdürü'nün görevden alınma sebebi nedir? Beltur A.Ş'de yapılan bu kanuna ve meclis kararına aykırı uygulama hakkında açılmış bir soruşturma var mı?"

30 milyon TL'lik vurgun iddiası

İBB AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş da; "(Beltur A.Ş) Buralar peşkeş çekiliyor dediğimizde CHP'nin haberi yoktu herhalde. Beltur'un sahilde, elitist kesimin uğrak yerleri olan bölgeler birilerine verildi. Hangi firmalara verildiğini biliyoruz. Bir takım duyumlar alıyoruz 30 milyon TL'nin iç edildiğiyle ilgili fakat bununla ilgili somut bir delilimiz olmadığı için genel müdürün neden görevden alındığını ve Halk Ekmek Genel Müdürü'nün neden oraya vekaleten atandığını konusunu gündeme getirmiyoruz. Ama sadece içecek bölümünü Beltur A.Ş'yi işletecek asıl para getirecek yiyecek bölümü siz kendi yandaş şirketlerinize peşkeş çekemezsiniz, peşkeş çektirmeyiz" ifadelerini kullandı.

SGK, Beltur A.Ş.'de ortaya çıkan usulsüzlükleri belgeledi

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Beltur A.Ş'de ortaya çıkan usulsüzlükler Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) denetimiyle kesinleşti. Park Kale Gıda Ürün Sanayi Ticaret ve Limited Şirketi, Zara İnşaat, Sarp34 Gıda İşletmeleri'nin Beltur çatısı altında satış yaptığı tespit edildi.

4857 sayılı Kanunun 2. maddesinde; "İşletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işler dışında asıl iş bölünerek alt işverenlere verilemez" deniliyor. Ancak Beltur, adı geçen firmalarda sosyal tesislerde fahiş fiyatlarla satış yapma hakkı getirdi.

SGK raporunda; Beltur A.Ş. işyerinin faaliyet alanında yer alan ve işletmenin asıl işi sayılan kafeterya hizmetinin alt işverene devredilemeyeceği ifade ediliyor. CHP'li İBB yönetiminin bu yönteminin İBB Meclis kararına aykırı olduğu ifade ediliyor. Beltur A.Ş. üzerinden diğer firmalarla katılım protokolü yapıldığı ve söz konusu şirketlere milyonlarca lira gelir sağlandığı bildirildi.

Genel müdür görevden alındı

İBB Meclisi kararıyla belediyeye ait sosyal tesislerin işletilmesi hakkı Beltur A.Ş'ye verildi. CHP'li İBB yönetimi ise Beltur A.Ş üzerinden farklı firmalara sosyal tesislerde fahiş fiyatlar üzerinden satış yapma hakkı getirdi. İBB Meclisi kararına aykırı olarak gerçekleştirilen işlem sonrasında Beltur Genel Müdürü Güçlü Şenler görevden alındı ve Parakende Grubu İştirakler Danışmanı olarak atandı.

Bakanlık, şirketin yazarkasa kullanmayarak vergi kaçırdığı iddialarını araştırıyor

Hazİne ve Maliye Bakanlığı'nın da CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Beltur A.Ş.'de yolsuzluk ve usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla inceleme başlattığı öğrenildi. Şirketin yazarkasa kullanmayarak vergi kaçırdığı iddiaları araştırılacak. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) yaptığı denetimde; Beltur A.Ş.'nin işletme noktalarını bazı firmalara verdiği, Beltur'un ürettiği ürünlerin satışının kendisinin yapmadığı, Beltur'da sigorta kaydı olmayan kişilerin Beltur forması giyerek satış yaptığı ve satış işlemlerinde yazarkasa kullanılmadığı tespit edilmişti.

Kaynak: Takvim