  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Şok eden görüntü... Kamyonet kasasında böyle yolculuk yaptı
Aktüel

Şok eden görüntü... Kamyonet kasasında böyle yolculuk yaptı

Tuzla D-100 karayolunda kamyonet kasasına tutunarak yolculuk yapan vatandaşın o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-10-23 11:19:00 - 2022-10-23 11:19:25

Olay, Tuzla D-100 karayolu üzerinde dün öğle saatlerinde meydana geldi. Kamyonet kasasına asılan bir vatandaş, dakikalarca o şekilde yolculuk yaptı. O esnada bir başka araç sürücüsü o anları cep telefonu ile kayda aldı.

Sürücünün ‘Seni çekip internete atacağım’ demesi üzerine kamyonet kasasına tutunarak yolculuk eden şahıs ‘Çek çek, at at’ karşılığını verdi.

Kamyonet kasasına asılı şekilde seyahat eden vatandaş, bir süre sonra gözden kayboldu.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23