Şok bilgi(!) Canan Kaftancıoğlu beş vakit namaza başlamış

Akşam gazetesi yazarı Turgay Güler, Kemal Kılıçdaroğlu'nu "mücahit" ilan eden Saadet Partisi'nin, domuz pirzolayı çok seven Canan Kaftancıoğlu'nu "mücahide" olarak nitelendirip nitelendirmeyeceğini sorguladı.

"Saadet'in CHP için organize ettiği iftar sofralarının baş konuğu bacımız! O sofralarda ellerini semaya kaldırıp bir dua edişi var ki sormayın; imreniyor insan! 'Kesin dönüş yapmış' diyorlar. Artık domuz pirzola yemiyor, 'inandığınız Allah' demiyor, 'cenazemi camiden kaldırmayın' diye diretmiyormuş. 'Beş vakit namaza başlamış' diyorlar" ifadelerini kullanan Güler, ironik yazısında şunları kaydetti:

"Şehidin bacısına küfredeni ödüllendirip milletvekili adayı yapıyor. Hem de birinci sıradan.

Akıl alır gibi değil ama yapıyor.

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Çünkü meydan okuyor!

Şehidin katiline burs vereni de getirip İstanbul'dan aday yapıyor. Tabii ki seçilecek yerden.

Aklınız almıyor yine değil mi?

Alsın çünkü meydan okuyor!

FETÖ'cü eski içişleri bakanını da aday yapıyor; Ordu'dan liste başı.

Meydan okumaya devam ediyor!

Kendisini bitiriyor, partisini bitiriyor ama umurunda değil! Her gün yeni bir istifa depremi yaşıyor lakin oralı olmuyor.

Eriyor, tükeniyor!

Dert etmiyor çünkü görevini yapıyor!

Tabii ki Meral Akşener'den bahsediyorum. İYİ Parti'de işler hiç iyi gitmiyor, Parti'de herkesin gördüğünü sadece ama sadece Akşener ve yanındaki üç beş kavuklu göremiyor.

Gelelim diğer ortağa yani Kemal Bey'in mevlit şekercisi Saadet'e!

Kemal Bey için iftar organizasyonları yapıyorlar. Seccade, takke, gül suyu hurma...

İftar, sahur, teravih, Hırka-ı Şerif...

Bu işleri Temel Amca ve adamları organize ediyor. Kemal Bey'in okuyacağı ayet, hadis, şiir ne varsa Temel Amca'nın ekibi hallediyor.

Akıl almıyor yine değil mi? Almaz tabii, çünkü dalga geçiyor Temel Amca ülkenin hassasiyetleriyle.

Canan Kaftancıoğlu'nu da 'mücahide' ilan ederlerse şaşırmayın!

Saadet'in CHP için organize ettiği iftar sofralarının baş konuğu bacımız! O sofralarda ellerini semaya kaldırıp bir dua edişi var ki sormayın; imreniyor insan!

'Kesin dönüş yapmış' diyorlar. Artık domuz pirzola yemiyor, 'inandığınız Allah' demiyor, 'cenazemi camiden kaldırmayın' diye diretmiyormuş. 'Beş vakit namaza başlamış' diyorlar!!!

Aklınız almaz. Almaz çünkü milletle, değerleriyle, kutsalıyla dalga geçiyorlar.

Kılıçdaroğlu'na Sadullah Ergin'in adaylığına yönelik özellikle CHP'den yükselen itirazları soruyorlar 'Türkiye'nin geleceği için fedakarlık yaptık' diyor.

Hem dalga geçiyor, hem meydan okuyor.

'Terörü lanetlerken niçin PKK diyemiyorsunuz' şeklindeki soruya verdiği cevap evlere şenlik. PKK derse FETÖ derse, DHKP-C derse bu terör örgütlerinin reklamını yapmış olurmuş. Yersen. Bunu daha önce de söylemişti. İyi de IŞİD terör örgütünden bahsederken adını kullanıyorsun! Reklamını mı yapmış oluyorsun!

Kaldı ki PKK, FETÖ sabah akşam sizin, altılı masanın reklamını yapıyor. Açık desteğini ifade ediyor. Dahası siz HDP'yle el sıkıştınız, yedinci ortak yaptınız. HDP PKK'yı her fırsatta hayırla yâdediyor Kemal Bey!

Sizi, Meral Hanım'ı, Temel Amca'yı, Babacan'ı, Davutoğlu'nu övmekten yorgun düştüler. Adlarınızı her gün tespih tanesi gibi peş peşe sıralayıp PKK'yı nasıl kurtaracağınızı anlatıyorlar.

Neymiş Kemal Bey 'PKK' derse reklamı olurmuş!

Geçiniz!

Kemal Bey PKK terör örgütünden adıyla bahsedemez. PKK'yı adıyla lanetleyip, adıyla kınayamaz. 'Katil PKK' diyemez!

Kaldı ki nasıl desin, niye desin?

Bilmem anlatabildim mi?

Ben bu kadar anlatabiliyorum. 14 Mayıs günü de siz anlatırsınız artık..."