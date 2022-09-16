Şok açıklama: Avrupa'da yeterli gübre kalmadı

Çekya Tarım Bakanı Zdenek Nekula, Avrupa'da yeterli miktarda gübre olmadığını ve bu durumun tarımsal üretimde belirgin düşüşe neden olabileceğini söyledi.

Nekula, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin tarım bakanlarının AB dönem başkanı Çekya'nın başkenti Prag'da gerçekleştirdiği toplantı bitiminde açıklamalar yaptı.

Toplantıda, AB'de gıda güvenliğinin koordinasyonunu görüştüklerini belirten Nekula, "AB'de yeterli miktarda, kaliteli ve sağlıklı gıdanın sürdürülebilir bir şekilde üretimini sağlama sorumluluğumuz bulunuyor." dedi.

Nekula, bu hedefe ulaşmak için dayanıklı ve rekabetçi bir tarımla birlikte balıkçılık ve gıda endüstrisine de ihtiyaç duyulduğunu anlattı.

"Ekonomik ve çevresel hedeflerimizi gerçekleştirebilmemiz için enerji ve ham maddeye ihtiyacımız var." diyen Nekula, bu süreçte tarım sektörüne daha fazla destek verilmesi gerektiğini söyledi.

Nekula, Avrupa'da aşırı hava olayları ile birlikte kuraklık yaşandığını anımsattı.

"Yeterli gübre yok. Bu durum AB'nin tarımsal üretimde belirgin bir düşüşe yol açabilir." ifadesini kullanan Nekula, enerji ve gübre fiyatlarının rekor seviyelere çıktığını, bunun çiftçiler için "varoluşsal bir sorun" halini aldığını vurguladı.

Nekula, "Yüksek gübre fiyatları ve gübre kıtlığıyla mücadele etmeliyiz." diye konuştu.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupa'da enerji fiyatlarının hızla artması gübre üretimini de olumsuz etkiledi. Ayrıca, yaptırımlar nedeniyle Rusya'nın Avrupa ülkelerine gübre tedariki azaldı.

Bu durumda, AB gübredeki ithalat vergilerini kaldırmayı ve Kanada gibi çeşitli ülkelerden gübre tedarik etmeyi planlıyor.