Soğukta titreyen can için yürek ısıtan seferberlik!

Eskişehir’de motosikletleriyle antrenman yapan milli sporcu ve arkadaşları, soğuk havada tek başına buldukları yeni doğmuş kuzuyu yaklaşık 3 kilometre ötedeki annesi ile buluşturdu.

Eskişehirli milli sporcu Gökay Konuk, Eskişehir Bisiklet Topluluğu’ndan (ESBIKE) arkadaşlarıyla birlikte motosikletle antrenman yapmak için Odunpazarı ilçesinin kırsal Eşenkara Mahallesi'ne gitti. Dağlarda antrenman yapan grup, bir kuzunun soğuk havada tek başına olduğunu fark etti. Motosikletleriyle hayvanın yanına giden grup, kuzunun yeni doğduğunu fark etti. Yanlarında bulunan poşete kuzuyu koyup, onu bağırlarına basan ekip, motosikletle koyun sürüsünü aramaya başladı. Yüksek bir dağa çıkan grup, koyun sürüsünün yaklaşık 3 kilometre ötede olduğunu görünce sürünün yanına hareket etti. Daha fazla üşümeden çobana teslim edilen kuzunun yanına koşarak gelen annesi onu emzirmeye başladı. Antrenman yapan ekip, kuzuyla fotoğraf çekinmeyi de ihmal etmedi.

"Kurda kuşa yem olacaktı, bir şey olacaktı"

Milli sporcu Gökay Konuk, "Geçtiğimiz günlerde motosiklet antrenmanı da yapıyorduk tekniğimizin gelişmesi ve daha da güçlenmek adına. Arazide gezerken başıboş bir yeni doğmuş bir kuzu, yarısı kanlıydı böyle, biz başta zarar görmüş, yaralanmış zannettik. Ama yanına gittiğimizde baktık ki yeni doğmuş. Yakınlarında sürü de yoktu. Sürüyü bulmak için kuzuyu aldık bir poşetin içine koyduk, çobanı aramaya çıktık. Ondan sonra tepeye çıktık, tepeden sürüyü bulduk. Yüksek bir tepeden bakıp sürü nerede onu bulduk. Yaklaşık 2-3 kilometre öteye gitmişler. Yanlarına gittik, kuzuyu çobana teslim ettik. Çoban aldı kuzuyu annesinin yanına götürdü. O kadar kalabalık sürünün içerisinde annesi hemen onu tanıdı. Hemen bakıma başladı, hemen emmeye başladı. Güzel bir duyguydu. Biz de mutlu olduk bir canı kurtarmış olduk. Çobanla konuştuk, yerini biliyordu. Orada bir doğum yaptığını biliyordu. Dönüşte alacakmış onları. Biz unuttuğunu zannettik. Bir tane daha var dedi hatta su kenarında, onu da bulursanız getirirseniz sevinirim dedi. Hani biliyormuş, bırakmamış aslında oraya ama biz gene de sevindik bir canı kurtardığımız için. Belki donarak ya da kurda kuşa yem olacaktı, bir şey olacaktı" dedi.