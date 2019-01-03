Soğukta sadece biz değil kalbimiz de büzüşüyor

Soğuk ve yağışlı havaların, genel vücut sağlığına olumsuz etkileri kadar kalp sağlığı üzerinde de olumsuz etkilerinin olduğu bilinmektedir. Kalp krizi gibi ciddi sonuçlara sebep olabilecek kalp rahatsızlıkları, kış aylarında daha sık görülüyor!

Kapalı hava stres oluşturuyor!

Kış aylarında daha çok kalp krizi vakalarının görülmesine; solunum yolu enfeksiyonları, genellikle daha hareketsiz kalınması, daha ağır ve kaloriden zengin gıdalar tüketilmesi, güneşle temasın daha az olmasının getirdiği bazı hormonal değişiklikler ve kapalı havaların oluşturduğu gerginlik, sıkıntı, endişe, kuruntu gibi ruhî durumlar olabilmektedir.

Soğuk hava damarları büzüyor

Kalp krizlerinin soğuk havalarda daha sık olmasının belki de en önemli sebebi; soğuk havaların uyardığı damarlardaki büzülmenin, spazm ve tansiyonu yükseltmesi...

Nasıl soğuk havada, elimizde ve yüzümüzdeki damarlar büzülüyorsa, kalbimizdeki damarlar da aynı tepkiyi göstererek büzülme eğilimine giriyor.

Özellikle; kalp damarlarında problemi olan, daha önceden stent takılmış veya koroner bypass ameliyatı olmuş kişilerde soğuk havalar, kalp damarlarında daha fazla büzülmeye yol açarak tehlikeli olabilmektedir.

Kalp yetersizliği hastalarının kış aylarında daha fazla hastaneye yattığı ve ölümlerin de kış aylarında daha fazla olduğu biliniyor. Kışın kalp krizleri yüzde 35 daha fazla..

Normal sağlıklı kişilerde kalp, soğuk havalarda meydana gelen bu yük artışını rahatlıkla tolere ederler ancak koroner kalp hastalığı olan kişilerde arterlerin büzüşmesi, tansiyonun yükselmesi, kalbin hızlanması göğüs ağrısını tetikleyebilir veya göğüs ağrısı ortaya çıkabilir, hatta kalp krizini tetikleyebilir.

Yanlış beslenme, obezite, hareketsizlik, kilo alma buna katkı sağlıyor.

Hele aniden soğuğa çıkma, kar küreme, arabanın itilmesi falan gibi hareketler kalp krizi ve ölüm riski belirgin artmaktadır. Soğukta rüzgara karşı yürümek de göğüs ağrısı ve kalp krizini tetikleyebilir.

Alkol-sigara kalp krizi riskini artırıyor

Yağlı gıda tüketiminin artması da kalp damar hastalığı görülme riskini artırıcı etkenlerden..

Kış aylarında gribal enfeksiyona yakalanma ve grip salgını riskinin daha fazla olması yüzünden kalp krizi riski ve kalp yetersizliğinde hastaneye yatışlarda artış oluyor.

Soğuk havalarda sıkı giyinmeli, vücut ısısını iyi muhafaza etmeliyiz. Kalp hastaları palto, gocuk gibi kıyafetler giyerek göğse direkt soğuk rüzgarın vurması engellenmeli..

Vücudun susuz kalmaması için bol su içilmesi gerekir. Kalp hastaları mevcut ilaçlarını mutlaka düzenli almalı. Hepten hareketsiz kalıp kilo alınmamalı..