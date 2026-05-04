Soğuksu Milli Parkı’nda kameraya yansıdı! Piknik alanında ayı ailesi sürprizi

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Soğuksu Milli Parkı’nda piknik yapan vatandaşlar, ayı ve yavrularıyla karşılaştı.

Parkın derinliklerinde kayboldular

Kızılcahamam'da bulunan Soğuksu Milli Parkı, nesli tükenmekte olan Karaakbaba başta olmak üzere geyik, kurt, ayı gibi birçok yaban hayvanına ev sahipliği yapıyor. Ankaralıların başlıca piknik alanlarından olan Milli Park alanında piknik masaları arasında dolaşın ayı ve yavruları bir vatandaş tarafından görüntülendi. Ayı ve yavruları bir süre piknik alanında dolaştıktan sonra parkın derinliklerinde kayboldu.